Els infermers volen competències per poder prescriure medicaments

El col·lectiu d’infermers vol ampliar les seves competències i poder prescriure medicaments i posar vacunes sense necessitat que ho ordeni un metge. «Receptar la medicació necessària per seguir amb les cures pal·liatives o posar vacunes són accions molt lligades a l’activitat dels infermers», va justificar David Cusidó, el president del Col·legi Oficial d’Infermers d’Andorra (COIA). De fet, ell mateix va remarcar que si assumeixen aquestes dues noves funcions no estarien trepitjant la feina dels professionals mèdics. «Al final, es tracta d’una mesura avantatjosa per a tothom, ja que seríem més àgils i aconseguiríem una atenció més eficaç i de major qualitat», va considerar Cusidó.

Aquest és un dels punts que el col·lectiu està estudiant per demanar que s’introdueixi en la futura regulació de la seva professió. «La llei actual es remunta al 1981 i està obsoleta», va lamentar el president del col·lectiu. Més enllà d’aquesta competència, el col·legi vol potestat de controlar i penalitzar per tal de poder actuar davant d’una situació com la que estan vivint ara mateix. «Fa uns dies vam demanar al Ministeri de Salut que ens facilités el nombre exacte d’infermers que hi ha en exercici al Principat. Segons el Govern, n’hi ha més de 600, quan al col·legi només en tenim registrats al voltant de 450», va relatar Cusidó.

El col·lectiu denuncia que hi ha personal sense col·legiar que està exercint en centres privats

De fet, el president del col·lectiu va deixar ben clar que per exercir d’infermer a Andorra cal estar col·legiat. «Ho diu la llei», va subratllar. Per tant, si la xifra del Govern no coincideix amb la del COIA vol dir que hi ha professionals que estan treballant sense estar inscrits al col·legi. «No coneixem cap cas concret però imaginem que en alguns centres privats hi ha infermers exercint sense estar col·legiats», va indicar Cusidó tot lamentant que a escala nacional no hi hagi cap organisme de control i que el col·lectiu tampoc gaudeixi de competències en aquest sentit.

El desconcert dels infermers davant d’un ball de xifres que ni el mateix ministeri ha sabut explicar s’afegeix al silenci administratiu a les seves demandes. «A finals de setembre hauríem d’haver rebut una resposta als problemes que vam exposar en la reunió mantinguda amb personal de Salut a mitjans de juny. Com que no ha estat així, de moment hem enviat una carta reclamant aquest retorn i sinó demanarem una altra trobada», va manifestar la cara visible del COIA.

Millora de les condicions

Entre aquestes demandes, tal com va recordar Cusidó, hi ha una pujada salarial. «Portem 13 anys amb el sou congelat i cal tenir en compte que en aquest lapse de temps ja hem patit una retallada del 6%. Volem que el sou guardi relació amb la nostra formació i amb el grau de responsabilitat que tenim envers els pacients», va puntualitzar el president tot insistint que «això s’hauria d’arreglar». A més, reclamen un increment de la plantilla, ja que ara mateix no s’estan respectant les ràtios d’infermers que cal complir en funció del tipus de pacient que s’està atenent. «Cal contractar més personal i cal recordar que l’UdA està formant infermers contínuament, de manera que es pot donar solució al problema», va recalcar Cusidó. I va llançar una advertència: «Hi ha molta feina a fora i Espanya i França ja estan començant a contractar personal d’aquí».

El president del col·legi no perd l’esperança malgrat l’espera. «Els problemes es poden resoldre amb voluntat política, però els responsables han d’entendre la importància dels infermers en el sector i valorar-nos», va aclarir. Tot i així, considera que falten «accions concretes» i davant la proximitat de les eleccions té clar que seguiran pressionant per obtenir una resposta abans que finalitzi la legislatura.

Màster interuniversitari

Les negociacions del COIA amb l’UdA i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior per tirar endavant el Màster d’Infermeria avancen positivament. El president del col·legi va explicar que la fórmula «idònia» seria crear un màster en col·laboració amb universitats tant espanyoles com franceses per tal de donar més facilitats als estudiants. «Fer un màster molt concret a l’UdA seria tancar-se i hi hauria dificultats per cobrir totes les places», va indicar Cusidó. Per això volen apostar per una formació interuniversitària que podria estar en marxa d’aquí un o dos cursos.