Bèlgica obre una convocatòria per trobar cònsol honorari

L’Ambaixada de Bèlgica a Espanya ha obert una convocatòria per mirar de trobar un cònsol honorari al Principat. Segons consta en l’anunci publicat a la web de l’ambaixada i publicitat també a les xarxes socials, la persona que vulgui cobrir aquesta plaça haurà de «representar Bèlgica davant les autoritats locals, prestar serveis consulars als ciutadans belgues d’Andorra i promoure el desenvolupament de les relacions comercials i econòmiques entre els dos països». L’actual cònsol honorari belga és Marc Ostoja-Kuczynski.



El termini per enviar les sol·licituds a través de correu electrònic acaba el dia 24 d’aquest mes i es demana que s’adjunti un currículum i una carta de presentació. El candidat seleccionat serà nomenat per un període inicial de cinc anys que es podria allargar «sota certes condicions».

Requisits

Pel que fa als requisits que s’han de complir es demana mantenir bones relacions amb les autoritats andorranes, jugar un paper important en la vida social de la circumscripció de l’oficina consular i tenir una xarxa de contactes adequada, estar disponible per fer aquesta funció sense cobrar dins i fora de l’horari laboral, disposar dels mitjans suficients per garantir el funcionament de l’oficina, dominar un o més idiomes nacionals belgues, tenir una conducta irreprotxable i una reputació honorable, no tenir cap interès personal i/o professional que pugui generar un conflicte d’interessos a l’hora de desenvolupar la tasca de cònsol honorari, tenir la residència fixada a Andorra, si bé no s’inclouen requisits pel que fa a la nacionalitat.