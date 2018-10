Unes 2.000 persones assisteixen al Festival de Titelles d’Encamp

El Festival de Titelles que s’ha celebrat al llarg d’aquest cap de setmana a Encamp i el Pas de la Casa ha rebut al voltant de 2.000 persones. Just avui a la tarda, la cap del departament de Cultura del comú, Elena Laza, va fer una valoració molt positiva d’aquesta edició, ja que «hem rebut un total aproximat de 1.250 persones en els espectacles i unes 600 en els tallers, comptant les dues poblacions».

Un dels fets més destacats per Laza va ser l’afluència de públic que va assistir a les respectives sales de festes. «Els espectacles del matí han funcionat molt bé, sobretot la franja de les 11.00 hores ha portat molta gent», va ressaltar. Tot i així, els espectacles d’ahir a la tarda van tenir menys públic. A més, la cap de Cultura va destacar l’assistència de moltes persones no residents al Principat, fet que es justifica pel pont del Pilar i l’arribada de turistes a Andorra que «han suposat un increment molt significatiu del públic».

La franja de les 11 del matí, en què es va poder veure ‘La rateta’ o ‘Dragonci’, és la que millor ha funcionat

L’edició d’enguany ha comptat amb un total de vuit representacions, el que representa el doble d’espectacles que en els anys anteriors. L’obertura del festival, que va ser dissabte a les 11 del matí a la sala de festes del complex esportiu d’Encamp, va anar a càrrec de la companyia Campi qui pugui amb l’obra La rateta, que narrava la tradicional història de la rateta presumida. Els espectacles van prosseguir a la tarda, quan infants i adults van poder gaudir de Laika, en què la companyia Xirriquiteula relatava la història de la primera «gossa astronauta». A la sala de festes del Pas de la Casa, en canvi, va programar-se El conte de la lletera, de la companyia Xip Xap, i la repetició de La rateta. La jornada d’ahir va comptar tant a Encamp com al Pas de la Casa amb els espectacles Dragonci, de la mà de Titiriteros de Binèfar, i Tropic, de Teia Moner.

Novetats de cara a l’any vinent

Laza va manifestar que «el fet d’augmentar el nombre d’espectacles ha estat un factor positiu perquè ha pogut haver-hi més tria i les famílies s’han pogut organitzar millor i han tingut una franja horària més àmplia per poder apropar-s’hi amb els infants». És per aquest motiu que des del departament de Cultura ja s’està treballant en el programa per al 2019 amb l’objectiu d’incorporar alguna novetat. Obres de teatre al carrer o un mercat de titelles són algunes de les opcions que es podrien introduir l’any vinent, tot i que Laza va afirmar que «la intenció és ampliar els espectacles mantenint el format actual».