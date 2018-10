Muñoz i Oliva s’adjudiquen l’Andorra Bike Race

La prova finalitzava amb una etapa als Cortals d’Encamp amb 18 quilòmetres, amb una baixada final neutralitzada fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Muñoz es proclama guanyador amb un crono total de 4.38.45 hores. Segon és Oliver Avilés, vencedor del pròleg i la darrera etapa, amb 4.40.21, mentre que tanca el podi Guillem Cassú (4.47.09). En fèmines Oliva s’imposava a la general amb 7.06.05, seguida per Anna Jordens (7.14.21) i Sandra Pastor (7.15.17). En categora màster 40 els vencedors també van ser Muñoz i Oliva, en màster 50 Jordi Pla i a l’Andorra Electric Bike Race s’imposaven Xavier Ferrer i Miriam Navas. Muñoz, que va adjudicar-se una etapa a la darrera edició de la Titan Desert i que és el campió de Catalunya de marató MTB i de fons en carretera, es presentava al Principat amb dolor després d’haver patit un accident la setmana passada. «Venia a la cursa amb la idea d’intentar fer podi i almenys guanyar alguna etapa, pel que estic més que satisfet», assegurava el vencedor.

Per El Periòdic

