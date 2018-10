Ennis suma més valoració i punts que ningú a la jornada

La gran actuació de Dylan Ennis davant el Baxi Manresa no va servir per a que el BC MoraBanc Andorra guanyés. Els seus números van ser de rècord i va aixecar l’equip quan pitjor estava, però no va ser suficient per evitar la primera derrota de la temporada a casa.

El canadenc va establir noves marques d’un jugador del club a l’ACB. Va ser capaç d’anotar 36 punts, amb un 7/9 en llançaments de dos, 2/5 en triples i 16/17 en tirs llibres. L’anterior rècord el tenia en possessió Conner Henry, que en un Festina Andorra-Somontano Huesca de la temporada 1994-95, amb triomf dels del Principat per 94-91, va anotar 34 punts. Una altra marca que estableix Ennis és la de valoració, arribant a 48. A més de l’encert en l’apartat anotador també li va permetre sumar els seus cinc rebots, tres assistències, dues recuperacions i dotze faltes rebudes. Qui posseïa fins ara el rècord a l’entitat era Chris McNealy, que el tenia establert en 43. Va ser al curs 95-96, en un Festina Andorra-Grupo AGB Huesca (80-72).

Ennis va ser el jugador que va anotar més punts i va tenir una millor valoració a la quarta jornada de la Lliga Endesa, però això no va venir acompanyat de la victòria. Aquest fet va comportar que no fos considerat el jugador de la jornada, que va ser Darrun Hilliard perquè el Baskònia va vèncer. Tot i la derrota, l’equip manté la sisena plaça a la classifiació. El MoraBanc es va trobar amb un Manresa ben conjuntat en el retorn de Joan Peñarroya al Principat. La iniciativa era local, però els del Bages no van permetre que en cap moment s’escapessin. Fins i tot van donar la volta al marcador i tenir avantatge al descans (34-38).

La tornada a la pista andorrana no va ser gens bona, i els manresans van anar ampliant distàncies per presentar-se als darrers 10 minuts 13 a sobre (49-62). La situació encara va ser pitjor perquè van arribar a escapar-se de 17 (49-66), però encara quedava partit i el MoraBanc va anar estrenyent el resultat fins a col·locar-se a només cinc punts, amb els visitants passant-se quatre minuts sense anotar. La tendència era una altra, però no va ser suficient. Al darrer tram els bagencs van mantenir la serenor per marxar del Principat amb un triomf.