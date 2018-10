L'IPC de setembre se situa en el 1,5% i baixa quatre dècimes

Els grups que han contribuït a aquest descens són aliment i begudes no alcohòliques, ensenyament i transport. A l'altre costat, hi ha el grup d'esbarjo, cultura i espectacles. Pel que fa a la inflació subjacent, que és l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, el mes de setembre la variació anual se situa al 0,4%, un punt i una dècima inferior a l'IPC observat en el mes de setembre de 2018. Respecte a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement dels preus dels productes petroliers, després de dos mesos de descens.

Per El Periòdic

