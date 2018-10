Les escoles de música i la Jonca inicien els assajos pel Concert de Santa Cecília

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca), l'Institut de Música del comú d'Andorra la Vella, l'Escola de Música del comú d'Escaldes-Engordany, l'Escola Harmonia, l'Espai de Música Moderna, l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell i l'Escola de violí del departament de Cultura del comú d'Encamp, seran els protagonistes, per cinquena vegada, del tradicional Concert de Santa Cecília dirigit per Albert Gumí. Organitzada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, l'actuació en commemoració de la patrona de la música tindrà lloc el diumenge 25 de novembre, a les 12 hores, a l'Auditori Nacional d'Andorra.



El programa està dividit en dues parts, i el divendres 19 d'octubre s'iniciaran les sessions de treball de la segona part que se centrarà en l'estrena absoluta de la cantata, 'Del roc al rock passant pel barroc', obra encarregada a l'autor andorrà, Iñaki Rubio amb composició musical d'Albert Gumí. La musa de la música, Euterpe, protagonitzada per l'actriu andorrana Irina Robles juntament amb els joves intèrprets, faran viatjar al públic per diferents èpoques musicals a través de set cançons que descriuen cada període. L'encàrrec forma part dels actes de celebració dels 25 anys de la Fundació ONCA.



Les sessions de treball per preparar el concert es duran a terme en diverses jornades. Així, el divendres 19 d'octubre de les 18 a les 21 hores, es farà el primer assaig d'orquestra i de cor amb els alumnes de les escoles de música i alguns membres de la Jonca. El dijous 25 d'octubre de 18 a 20 hores serà el torn exclusivament dels alumnes que formaran part del cor. El divendres 9 i el divendres 23 de novembre, de les 18 a les 21 hores, es realitzaran dos nous assajos amb les escoles. Totes les sessions seran a les instal·lacions del conservatori de la capital sota la direcció d'Albert Gumí amb la col·laboració del professorat de cada centre d'ensenyament. El dissabte 10 de novembre es realitzaran les primeres sessions de treball amb la Jonca, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores, i diumenge 11 de novembre, de 10 a 14 hores. El dissabte 24 de novembre, de 10 a 14 hores, es farà la quarta sessió de treball amb la Jonca. A la tarda, de les 16 a les 20 hores, s'hi afegiran les escoles de música i Irina Robles per dur a terme l'assaig general. Aquestes sessions tindran lloc a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino. El diumenge 25 de novembre, de les 10.30 a les 11.15 hores, tots els participants faran la darrera prova de so per estrenar el programa a les 12 hores.



El dia 12 de novembre es posen a la venda les entrades a www.onca.ad, a 5 euros per localitat (venda anticipada) i 8 euros per localitat (dia del concert).