Artalroc s'endinsa al Japó de la segona meitat del segle XIX

El proper 23 d'octubre tindrà lloc la inauguració de la nova exposició a l'Artalroc, que té el Japó, i més concretament la història d'aquest país durant la segona meitat del segle XIX, com a protagonista. 'Japó, l'empremta a l'aigua' és una mostra fotogràfica que s'emmarca en el 25è aniversari de l'establiment de les relacions diplomàtiques entre Andorra i França.

El Govern i el Museu Nacional d'Arts Asiàtiques 'Guimet' porten a Andorra una exposició inèdita, produïda especialment per a l'ocasió, que recull 190 fotografies, la majoria de les quals acolorides a mà, pertanyents a la col·lecció del museu. Es tracta de la primera vegada que el Govern col·labora amb aquest museu nacional i de referència a França, ha informat el Govern a través d'un comunicat.

'Japó, l'empremta de l'aigua' és una mostra representativa de les fotografies que van fer al Japó, durant la segona meitat del segle XIX, tant fotògrafs japonesos (Kukusabe Kubei, Uchida Kuichi, T.Enami, etc.) com occidentals (Felice Beato, Baró Raimund von Stillfried, David Welsh Studio, etc.). Era una època -final del shogunat i l'inici de l'era Meiji- que fer fotografies a la natura no era una tasca senzilla, ja que la major part del país estava tancat als occidentals i eren necessaris permisos per endinsar-s'hi. Això suposava una gran dificultat per desplaçar-se per uns camins que no sempre eren fàcils i amb l'inconvenient de portar a sobre un material fotogràfic molt pesat.

La mostra està dividida en cinc àmbits diferents (cascades, rius, llacs, litorals i catàstrofes), i per tant esdevé un recorregut per totes les manifestacions d'aquest element, sempre present i amb una importància cabdal dins la natura i la cultura del Japó. La mostra es podrà veure fins al 13 de gener del 2019.