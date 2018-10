Andorra la Vella ofereix 16 activitats i 400 places per a les vacances de Tots Sants

El comú d'Andorra la Vella ha obert aquest dilluns les inscripcions per a les activitats infantils i esportives que s'organitzen durant les vacances de Tots Sants. Les propostes es reparteixen entre el casal d'infants El Llamp i la Ludodeca de Santa Coloma, cinc campus esportius, cursets de natació i un aquaparc a la piscina dels Serradells, així com quatre tallers de Halloween a La Central. En total, la corporació ofereix 400 places, distribuïdes en 16 activitats diferents que organitzen els departaments d'Esports, Social i Joventut.

Pel que fa a l'esport, destaquen propostes com un campus de pàdel, un de Kung-Fu, un de dansa i l'aquaparc als Serradells. En aquesta activitat es posen inflables a la piscina olímpica per als usuaris particulars i per als diferents col·lectius que fan activitats per vacances escolars.

Pel que fa a les activitats més socials, des de 'Cuina sense pares' es farà una sortida amb padrins boletaires per aprendre a reconèixer els bolets i cuinar-los, així com una sortida a l'obrador de Cal Jordi per aprendre el procés artesanal per elaborar embotits. També s'organitza un taller de maquillatge de Halloween, així com un 'paintball'.