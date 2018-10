La Caminada contra el càncer espera incrementar la participació i la recaptació

La Caminada contra el càncer arriba aquest any a la cinquena edició amb l'objectiu d'una participació de 1.500 persones (l'any passat van ser unes 1.200) i incrementar la recaptació que es va aconseguir, 7.663 euros. La cita serà el 28 d'octubre a les 11 hores i servirà per posar el colofó a la setmana contra el càncer. Tal com ha recordat el president de l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca), Josep Saravia, aquesta caminada té un doble vessant, d'una banda la lluita contra el càncer i la conscienciació sobre aquesta malaltia i, de l'altra, recaptar diners per finançar les activitats de l'entitat, en aquest cas el transport sanitari per fer radioteràpia fora del país.



La proposta torna a comptar amb la col·laboració de Pyrénées i de la Fundació Jacqueline Pradère i totes aquelles persones que vulguin ja poden adquirir la samarreta commemorativa al servei d'atenció al client dels grans magatzems. Aquesta adquisició es podrà fer aportant allò que es vulgui, una fórmula que es va fer servir l'any passat i que va tenir bons resultats, ja que tal com ha recordat Saravia, la recaptació es va doblar. El recorregut es manté respecte de l'any passat i la sortida es farà des del costat del museu World Champions 99, per dirigir-se cap a la baixada del Govern, direcció a Escaldes-Engordany. L'única incògnita és si els treballs de Carlemany estaran acabats al davant de l'illa Carlemany, ja que si no ho estan, el recorregut es variarà i es passarà per darrere del centre comercial.



Saravia ha recordat que l'associació continua finançant el transport sanitari perquè els malalts de càncer puguin anar a fer radioteràpia fora del país i que els viatges es mantenen entre 80 i 100 al mes. Ha destacat que aquesta acció es durà a terme fins que no es compti amb aquest servei al país, una fita que espera que es vegi complerta en un parell d'anys, després que l'executiu hagi anunciat la construcció d'un centre.



Des de la Fundació Jacqueline Pradère el seu secretari, Josep Manzano, ha destacat els "èxits enormes" que està aconseguint Assandca i ha remarcat que, com a novetat, aquest any quan les persones facin la seva inscripció a la caminada rebran un tríptic fent una crida a què es facin socis de l'associació. En aquest sentit, Manzano ha remarcat que el creixement d'Assandca és un pas endavant per lluitar perquè la malaltia sigui cada vegada "més residual". Saravia ha concretat que l'entitat necessita, sobretot, socis que puguin dedicar el seu temps a donar suport a les persones que es troben en cures pal·liatives. Ha afegit que hi ha tres possibilitats de col·laborar amb l'entitat, donant suport a l'organització d'activitats com la caminada; amb aportacions econòmiques o acompanyant els malalts pal·liatius.



Saravia també ha reivindicat la tasca de divulgació que fa l'entitat, recordant per exemple els programes de cribratge del càncer de mama i de còlon i ha destacat que volen, també, que des del Govern es protocol·litzi la detecció del retinoblastoma entre els infants. I ha emfasitzat que també es demanen mesures per a la detecció precoç del càncer de pròstata. Aquestes accions, ha remarcat, incideixen en la detecció precoç i que, per tant, les persones tinguin més probabilitats de superar la malaltia.