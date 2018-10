Crèdit Andorrà amplia el servei Crèdit Wallet amb les targetes Visa

Crèdit Andorrà incorpora les targetes Visa a Crèdit Wallet, el servei que el banc ofereix per fer pagaments amb el telèfon mòbil. Ara, tots els clients amb una targeta de crèdit o de dèbit (Visa o Mastercard) de Crèdit Andorrà podran pagar amb un telèfon intel·ligent. El banc és pioner en oferir serveis de pagament mòbil.



Per poder utilitzar Crèdit Wallet s'ha de disposar d'un telèfon Android 4.4 o superior amb tecnologia sense fils NFC (Near Field Communications), ser usuari de l'e-Crèdit i descarregar-se l'aplicació de Crèdit Wallet a Google Play. El servei estava disponible fins ara per a les targetes Mastercard. Crèdit Wallet és una solució de pagaments mòbils amb cobertura internacional i, per tant, es poden fer pagaments a tot el món.



Per activar aquest servei gratuït, s'accedeix a l'aplicació Crèdit Wallet amb el mateix usuari i contrasenya que per a l'e-Crèdit i es tria la targeta que es vol activar. Fet aquest procediment, el mòbil està preparat per realitzar qualsevol pagament.



El funcionament és el mateix que quan s'opera amb una targeta tradicional amb 'contactless' i, per tant, amb les mateixes garanties de seguretat i protecció: només cal desbloquejar el terminal mòbil i acostar-lo al TPV; si el pagament és inferior a 20 euros es farà directament, mentre que si és superior a aquesta quantitat caldrà introduir el PIN al TPV del comerç.



Crèdit Andorrà sortejarà la devolució de l'import de 50 compres entre tots els clients que facin pagaments en establiments amb la nova aplicació Crèdit Wallet fins al 28 de febrer de 2019. Les bases del sorteig es poden consultar al web: https://comercial.creditandorragroup.ad/ca/credit-wallet.



Crèdit Andorrà està immers en un procés de transformació digital amb la finalitat d'innovar en serveis, canals i personalització de la gestió. En aquest sentit, el banc ha presentat noves plataformes tecnològiques com Merkaat, el primer assessor en inversions digital d'Andorra, que permet als clients una gestió integral de les seves inversions, i altres iniciatives com les noves funcionalitats de la banca electrònica e-Crèdit, el servei Crèdit Broker, o la incorporació del sistema de pagament 'contactless' a les targetes.