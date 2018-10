Detingut un jove per amenaçar de mort a agents de policia

La policia va detenir la matinada de dissabte a Andorra la Vella, un home resident de 19 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat, contra l'honor i contra la funció pública. Els agents havien estat alertats, ja que el jove estava alterant l'ordre públic a l'exterior d'un local d'oci i semblava trobar-se en un estat d'embriaguesa important. Els agents li van notificar que, fent ús del dret d'admissió, no es volia que accedís al local. Davant aquesta circumstància, sembla que l'home va tenir "un comportament molt hostil" cap als agents de la policia, als quals va amenaçar de mort i va injuriar. Aquesta és una de les onze detencions practicades per la policia la setmana passada.



També va ser detingut un home resident de 34 anys com a presumpte autor de maltractaments en l'àmbit domèstic. Tal com informa la policia, l'home hauria maltractat la seva exparella en un domicili particular d'Escaldes-Engordany.



La policia també ha informat que van detenir un turista de 24 anys a la frontera del riu Runer quan el dissabte entrava al país en possessió de 0,4 grams de cocaïna i 1,4 de marihuana.



Altres tres persones, un home no resident de 20 anys, un resident també de 20, i un turista de 21, van ser detinguts per incomplir decisions judicials o governamentals. En el primer dels casos, l'home estava incomplint una ordre d'expulsió del país durant tres anys, en substitució d'una pena de sis mesos de presó ferma. En el segon cas, l'home conduïa malgrat una suspensió del carnet de conduir. En el cas del detingut de 21 anys, l'home tenir una ordre d'expulsió del país vigent i es trobava al Pas de la Casa.



Altres cinc persones van ser detingudes per donar un resultat positiu a la prova d'alcoholèmia. En quatre dels casos la detenció va ser arran de parades rutinàries i en un altre, es va donar després d'un accident amb danys materials. El resultat més elevat el va donar un no resident de 45 anys la matinada de dissabte, 1,78 grams d'alcohol per litre de sang.