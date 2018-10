Millores al refugi del Comapedrosa per a l'eficiència energètica i el confort

El Govern i el comú de la Massana han signat dos convenis a través dels quals l’executiu es compromet a fer tot un seguit de millores al refugi del Comapedrosa i des del comú, a executar els treballs de manteniment del camí ral al seu pas per la parròquia. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que aquests dos acords s’emmarquen “en la política de foment d’accés a la natura i posicionar Andorra com a destinació de muntanya”, mentre que el cònsol major de la Massana, David Baró, ha remarcat el fet que aquests acords són fruit, també, de la llei de competències i de la col·laboració entre institucions que permeten, segons ha afegit Calvó, “treballar en benefici del ciutadà”.

D’aquesta manera, a través del primer conveni el Govern recuperarà la concessió del refugi del Comapedrosa amb la intenció de fer-hi millores relacionades amb l’eficiència energètica i el confort dels usuaris, tal com ha comentat la titular de Medi Ambient. Calvó ha recordat que el refugi va ser el primer que es va construir fa trenta anys i que, per tant, cal que s’hi facin millores. Ara es treballa en el projecte i la intenció és que les obres puguin començar l’any que ve. De fet, fins i tot, es planteja la possibilitat que algun petit treball ja es pogués dur a terme aquest any, en funció dels terminis de licitació. Les millores s’hauran de fer sense tancar el refugi, que es vol mantenir obert i, per tant, es calcula que s'allargaran en diferents fases que poden durar dos o tres anys. El cost encara no està definit. La ministra ha recordat que aquest refugi està inclòs en la ruta Coronallacs, que ha multiplicat els usuaris aquest any, passant dels 151 del 2017 als 401, i ha recordat que es vol millorar també el Comapedrosa perquè estigui a “l’alçada” dels altres tres refugis que integren la ruta. Baró ha valorat positivament els treballs que s’hi volen fer i ha recordat els esforços que fa també el comú per promocionar el parc natural. En aquest sentit, ha fet èmfasi en el fet que calia “un nou impuls i noves inversions” a aquesta infraestructura.



Quant al camí ral, l’acord estipula que el comú de la Massana haurà de fer el manteniment d’aquesta ruta que fa part del Pla d’infraestructures verdes, que preveu la unió a peu des de Sant Julià i fins a la vall de Sorteny. Calvó ha recordat que el Govern ha construït trams nous i que ara la intenció és dotar-los de mobiliari urbà com bancs i punts d’aigua. De manera paral·lela, han recordat tant Baró com Calvó, continuen les converses amb privats per tancar els convenis necessaris per fer que el recorregut del camí ral a la Massana passi per fora de la zona urbana. Quedarien per construir uns 700 metres.