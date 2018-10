Zombies pels carrers de la Seu medieval

L'Ajuntament de la Seu d’Urgell oferirà el dia 2 de novembre, en ple Pont de Tots Sants, el joc Survival Zombies La Seu Medieval, adreçat a joves a partir de 12 anys. La regidora de Joventut i Infància del Consistori urgellenc, Sílvia Iscla, explica que l'objectiu d'aquest repte de supervivència és que els joves "aprenguin la història de la Seu medieval d’una forma lúdica, a través d’una gimcana". Alhora esdevé "una novetat més vinculada a potenciar la participació del jovent del municipi”.

L’activitat és gratuïta però cal fer inscripció prèvia a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (correu electrònic [email protected] telèfon 973 35 56 08 i Whatsapp 607 866 902).

Survival Zombies. La Seu Medieval s’iniciarà a les 8 del vespre des de la sala Sant Domènec i transcorrerà pels carrers del casc antic (Canonges, Santa Maria, Pati Palau i plaça dels Oms). Els participants hauran de sobreviure a una plaga que infesta la Seu Medieval, al mateix temps que hauran de superar proves per descobrir què ha passat en els seus foscos carrers. En aquest joc de supervivència, hi haurà condemnats i salvadors a través d’un viatge per la història de la ciutat.

Les persones que vulguin apuntar-s'hi poden escollir entre ser participants de la gimcana o bé ser zombies. A més a més, es fa una crida ciutadana per col·laborar com a voluntaris durant la gimcana, o per gravar i fer fotografies per tal de tenir un recull visual de l’activitat. L'activitat és organitzada per la Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Xavi Socías, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes i Tradicions, l’Espai Ermengol, l’Associació ALLAU i Batukaseu.