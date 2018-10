Nou projecte per convertir El Cedre en una llar residencial

El centre sociosanitari El Cedre ha rebut aquest dilluns la visita de diverses autoritats del Govern per dur a terme la celebració de la festivitat de Meritxell. El centre, que en la passada legislatura va ser notícia en diferents ocasions degut a una sèrie de descontentaments, es troba en un nivell de satisfacció alt per part dels usuaris, les famílies i els treballadors, segons ha confirmat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. A més, el Govern està treballant activament en el nou projecte d'implementació del model d'atenció centrat en les persones i que individualitza l'atenció que necessita cada usuari. L'esdeveniment també ha comptat amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, i el ministre de Salut, Carles Álvarez.

Espot ha assegurat que aquest model d'atenció individualitzada té com a objectiu revertir la concepció medicalitzada dels centres sociosanitaris i convertir-ho en una llar residencial tant des del punt de vista de l'atenció social i sanitària com des del punt de vista arquitectònic. "Intentarem reconvertir aquest centre per a què cada usuari es pugui sentir com a casa seva" ha afirmat. Tot i això, el ministre no ha posat dates ja que encara es troben "en una fase prèvia". Pel que fa als canvis que es poden produir a nivell d'infraestructura, el titular d'Afers Socials ha assegurat que "hi ha perspectives de creixement" i que aquest fet permetrà fer modificacions "sense que hi hagi un elevat cost econòmic i humà" i ha garantit "adaptacions poc traumàtiques". A més, ha informat que el Govern es troba a l'espera d'un concurs per disposar d'un assessorament per part d'alguna entitat de reconegut prestigi que ja tingui experiència en aquesta matèria. Pel que fa a la part d'atenció, Espot creu que "costarà poc ja que fa temps que estem treballant en la implementació progressiva d'aquest fet". S'espera que a finals d'any es realitzi aquest concurs i, posteriorment, el Govern actual o el proper "ho tiri endavant".

Per la seva banda, Álvarez ha reiterat les paraules d'Espot i ha assegurat que es mantindrà el nombre d'usuaris amb l'arribada del nou projecte d'implementació. Tot i això, "el personal haurà d'adaptar-se a la nova forma de treballar" ha dit, tot i que "es tracta d'un procés gradual que començarà per la primera planta" i ha informat que el projecte es basarà en una nova forma de relació entre els usuaris i els treballadors.

Pel que fa al cap de Govern, ha assegurat que "han passat de les paraules als fets". Martí ha afirmat que un altre dels objectius és que centres com aquest hi continuïn sent però ha mostrat la prioritat que aquestes persones han de ser el màxim de temps possible a casa seva, i no per una qüestió econòmica, sinó perquè "ningú està millor que a casa". A més, ha fet gala de què el seu govern ha fet possible que el servei d'atenció a domicili sigui nacional i amb les mateixes prestacions independentment de la parròquia on es doni. "S'ha fet una política de forma constant a favor de tot aquest col·lectiu, tant de la gent gran com de les persones que pateixen minusvalies".

El pressupost de les promeses

En relació a les infraestructures sociosanitàries, Martí ha destacat les diferents partides que articularan el pressupost que haurà de presentar Govern a finals d'aquest mes i que ha definit com "el pressupost de les promeses i de fer realitat tot el que vam dir". En aquest sentit, ha reiterat la partida dedicada a la creació d'un centre de radioteràpia, per tal que els malalts de càncer es puguin tractar al Principat i no s'hagin de desplaçar a França o Barcelona. A més, també ha parlat de la partida destinada a la creació d'un centre per als malalts mentals i un altre dedicat a les persones que pateixen addicions, amb previsió de fer-lo al Solà d'Enclar. Per finalitzar, Martí ha assegurat que aquest pressupost "està gairebé tancat" i ha informat de la decisió de respectar l'anomenada regla d'or, tot i que hi ha la previsió de canviar alguns apartats per a què el proper Govern tingui més facilitats a l'hora d'elaborar-lo, però respectant les seves línies generals. A més, s'ha mostrat convençut que "el 90% de les inversions que tenim pel pressupost, passi el que passi i guanyi qui guanyi a les eleccions, seguiran endavant perquè van dins de la lògica".