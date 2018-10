La pluja deixa registres de 125 l/m2 en punts de l'Alt Urgell

La pluja caiguda al llarg d'aquest diumenge i dilluns ha deixat a l'Alt Urgell registres al voltant dels 125 litres per metre quadrat en tot just 24 hores. Concretament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a les 10 del matí d'avui dilluns -quan encara no havia deixat de ploure- a Alinyà s'havien recollit 124,2 l/m2. Ben a prop, al Port del Comte havien arribat als 132,1, una de les xifres més altes del país. I a l'observatori de Cadí Nord-Prat d'Aguiló, el pluviòmetre acumulava 121,1 litres.

Aquesta intensa precipitació era fruit de les restes de l'huracà Leslie, que després de travessar l'Oceà Atlàntic i la península ibèrica arribava a Catalunya amb vents forts en alguns punts però, sobretot, amb molta aigua. Això s'ha traduït en un increment dels cabals. Per exemple, el Segre al pas per Organyà portava aquest dilluns al migdia més de 300 m3 per segon.

A la Cerdanya, la crescuda del Segre ha afectat alguns prats i camins que han quedat negats al llarg del dia; concretament, a la zona de la plana on conflueixen els municipis de Ger i Das, al pont de la Palanca. La situació ha deixat impracticable un tram de la ruta de senderisme que discorre per aquest entorn.

Das denuncia manca de neteja per part de la CHE

Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Das, Enric Laguarda, ha insistit en la necessitat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) dugui a terme una actuació de neteja de les branques i la grava que hi ha dins el llit del riu. Laguarda ha recordat que ja van fer aquesta petició formalment a la CHE ara fa un any i mig. En cas que l'ens estatal no pugui o no vulgui fer aquesta acció, el batlle reclama que, almenys, autoritzi al consistori a poder fer-ho.

Laguarda considera que la brutícia que hi ha a la llera del Segre en aquest punt, sobretot de branques i grava, n'ha causat el desbordament, perquè les precipitacions que han caigut en les darreres hores (entre 80 i 90 l/m2) "no haurien de fer pujar tant el volum d'aigua".

A més a més, l'alcalde de Das ha explicat que aquesta primavera primavera va haver de ser l'ajuntament el que va actuar en un altre tram del riu, situat aigües avall del punt on aquest dilluns s'ha produït el desbordament. Segons denuncia Laguarda, des que es va canalitzar el riu en aquesta zona, després de la riuada de l'any 1982, pràcticament no s'hi ha tornat a actuar en termes de manteniment. A més a més, ha explicat que un dels problemes derivats dels desbordaments en aquest punt és que l'aigua que surt de la llera i va a parar als prats, es queda estancada allà i no pot tornar al curs del riu.