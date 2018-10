Es posen a la venda els tiquets dels tastos guiats de formatges

Des d’avui dilluns, 15 d’octubre, i fins aquest dijous dia 18 es poden comprar en línia els tiquets per a poder participar en qualsevol dels 8 tastos comentats de formatges artesans que tindran lloc aquest pròxim cap de setmana a l’Aula de Tast de la 24a Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. El lloc de venda és el web www.firasantermengol.cat

Aquests tiquets es poden adquirir també de manera presencial, però només pagant amb targeta de crèdit, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Durant els dies de fira, aquest tiquets es podran comprar al punt d’informació del recinte firal, al costat del pavelló de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que estarà obert divendres dia 19 (de les 5 de la tarda a les 10 del vespre), dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre (10.00-21.00 h). Els tiquets dels tastos costen entre 6 i 10 euros per persona.

Tastos de formatges

Enguany, l’espai on tenen lloc les sessions dirigides pels millors professionals del formatge es realitzarà en una sola aula de tast, ubicada entre els dos pavellons firals -en lloc de dues com l’any passat- que permetrà una millor acústica i serveis. En aquesta Aula de Tast s’hi celebraran un total de 8 tastos conduïts pels millors professionals del formatge, entre dissabte i diumenge de fira.

Així, la 24a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu ofereix els tastos dedicats als formatges premiats en categoria cabra, vaca i ovella, en tres sessions diferents, a càrrec de Ramon Roset. També ens proposa una sessió guiada pel xef de Vallfogona de Balaguer, Enric Millà, amb els formatges de la cuina d’El Dien Restaurant.

Un altre tast guiat serà el dedicat a la cervesa artesana La Minera, de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), tot maridant-se amb formatges de Molí de Ger i de Basondo/Audikana, a càrrec dels professionals Jordi Marcé, Pere Pujol i Irune Audikana.

Una altra sessió guiada serà la dedicada al formatge convidat d’aquesta edició, l’Heretat de Pere, a càrrec d’Enri Santandreu, que donarà a conèixer als participants d’aquest tast els seus formatges de cabra elaborats artesanalment per aquesta formatgeria de Quatretonda, del País Valencià, guardonada amb el Premi Gastrònoma 2017.

Una altra sessió de maridatge serà la que unirà vins d’alta muntanya i formatges de cabra de La Ferme du Bignau, a càrrec dels artesans d’aquesta formatgeria francesa i de Batlliu de Sort.

L’aula de tast també acollirà una sessió en directe de plats d’alta cuina en els que l’ingredient més important és el formatge artesà del Pirineu, que anirà a càrrec de Núria Bonet, del restaurant Ca la Núria de Bellver de Cerdanya.

Activitats infantils

Dissabte i diumenge de fira, l’aula de tast també acollirà diverses propostes adreçades al públic infantil com el joc de l’hostaler, a càrrec de diversos professionals de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell; i dos tallers d’elaboració de mató i de tapes amb formatge, que seran conduïts per Formatges de l’Abadessa. Aquestes activitats són gratuïtes però cal fer inscripció prèvia per poder-hi participar.

Presentació de productes làctics innovadors

L’Aula de Tast també serà l’escenari dissabte 20, a un quart de dues del migdia, de la presentació i degustació de productes làctics innovadors francesos i catalans, desenvolupats dins del Projecte Interreg-Poctefa Innolact. Aquesta sessió, gratuïta però cal fer reserva per assistir-hi, anirà a càrrec del Lycée Jean Errecart i de l’Escola Agrària del Pirineu.

Concretament, els productors francesos donaran a conèixer les seves novetats com un formatge tipus mozzarella, tipus grana, untable o un iogurt elaborat amb ‘lactosuero’. Per la part catalana, la Formatgeria Mas d’Eroles presentarà formatges tipus torta del casar, mentre que Formatges La Balda i la Formatgeria de Surp donaran a conèixer un tipus de formatge de pasta cuita.