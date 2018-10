Aprovat el projecte de vies ferrades de Camina Pirineus

En l'apartat de patrimoni, el Consell Comarcal ha confirmat la declaració de la capella de Santa Llúcia, a Aravell, com a Bé Cultural d'Interès Local.

D'altres punts del ple van ser l'aprovació del compliment de les baixes per incapacitat temporal, que permetrà als treballadors de l'ens seguir la totalitat del sou des del primer dia que estiguin de baixa. D'altra banda, s'ha tirat endavant el conveni amb el Consorci Alt Urgell-Cerdanya pel projecte 'Mengem d'aquí' -que fomenta el consum d'aliments locals als menús dels menjadors escolars- i s'ha ratificat la dissolució del Consorci Alt Urgell XXI, que aquest dilluns també té previst corroborar l'Ajuntament de la Seu.

A la sessió, aquest dijous passat, també es va donar el vistiplau a l'addenda econòmica del Contracte Programa de Serveis Socials, tant d'aquest any com del 2019, que permet al Consell dur a terme tota la política d'ajuts en l'àmbit educatiu i social a la comarca. Aquesta partida està valorada en conjunt en 1 milió d'euros.

El darrer ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat els projectes de Camins Verticals (vies ferrades) inclosos al pla Camina Pirineus, que vol convertir la comarca en un referent del Pirineu per al senderisme i les excursions de muntanya.

Per El Periòdic

