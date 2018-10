Andorra busca refer-se de la derrota contra Geòrgia a Astana

Després de la injusta derrota contra Geòrgia, Andorra busca avui refer-se davant Kazakhstan en un duel extremadament complicat a l’Astana Arena, a les 16 hores, hora andorrana. Els de Koldo Álvarez es trobaran a un rival contra el qual ja van empatar a 1 a l’Estadi Nacional amb un gol històric de Jordi Aláez. Així mateix, Kazakhstan és un equip que no ha tingut gens de sort en tota la Lliga de les Nacions i avui, contra Andorra, voldrà esvair tots els dubtes. Juguen a casa, amb la seva gespa, amb la seva gent al seu fred estadi. Serà un duel molt exigent.

D’aquesta manera, el partit arriba amb les baixes de Marcio Vieira i de Cristian Martínez però en canvi, podrà jugar Jordi Aláez. A més, hi ha set jugadors d’Andorra que si veuen targeta es perdean el pròxim matx. Pel que fa als rivals, Islambek Kuat està sancionat.

En aquesta línia es va manifestar ahir el seleccionador nacional, Koldó Álvarez, que va afirmar que «Kazakhstan ha tingut molta mala sort en aquesta fase de grups» i que la diferència entre ells i Geòrgia «és de punts, no de joc».

En aquest aspecte va destacar la importància de «sumar accions positives» i de «ser molt competitius», també va reconèixer que espera «la millor versió de Kazakhstan, que torna a jugar a casa, que té molta qualitat i que sap jugar a molta velocitat». A més, tenen «molt bones individualitats i un mig del camp molt potent, sobretot amb Bauyrzhan Islamkhan». Per aquest motiu,vol «la màxima disciplina i buscar el millor resultat possible». «Hem de donar la millor versió en l’aspecte defensiu per fer coses bones en l’ofensiu», afegia.

«Aturar a Kazakhstan es fa arriscant en les línies defensives, quan no tens la pilota i la jugada va progressant, la pilota arriba més vegades de les que voldries a l’àrea», recordava. «En aquesta fase hem fet un pas endavant defensant l’àrea i la gent ho està treballant molt bé», reiterava.

Per altra banda, l’entrenador té en compte el que va sortir malament contra Geòrgia: «Si no tenim la pilota, ens espera un partit com el de Geòrgia, ens hem d’intentar recuperar i estar en les millors condicions possibles». L’alineació serà similar però tenint en compte les baixes, «un aspecte que, amb comparació amb altres seleccions, ens afecta molt».

Per un altre costat, el capità de la selecció, Ildefons Lima, va assegurar que Kazakhstan és «una selecció molt completa», va recordar que «Islamkhan és el cervell de l’equip» i que l’equip és «molt ràpid». «No tenim por però si molt respecte, crec que estan al nivell de Geòrgia», manifestava.

Així mateix, en referència a haver acabat la magnífica ratxa d’imbatibilitat en el darrer partit, va assenyalar que «sap greu perquè fins al 85 estàvem dins el partit». «La nostra feina és arribar al final del partit amb un resultat curt i amb opcions, sabem qui són i qui era el rival, hem vist els errors que vam cometre i els millorarem», es comprometia.

Finalment, el seleccionador nacional kazakh, Stanimir Stoilov, va destacar que «hi haurà canvis contra Andorra» i que «hi ha jugadors que encara han de demostrar el seu potencial». «Només pensem en la victòria», va concloure el davanter kazakh Maxim Fedin.