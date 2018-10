L’A exigeix explicacions sobre una possible filtració de dades de BPA

El Grup Parlamentari Liberal vol que el Govern liderat per Toni Martí doni explicacions en relació a una notícia recollida per diversos mitjans d’informació i que apunta que el 24 de març del 2015 s’haurien filtrat dades de Banco Madrid (contingudes en un disc dur propietat de BPA) des de l’ambaixada espanyola, en el marc d’una reunió amb l’agregat d’interior a la qual van assistir dos alts responsables informàtics de l’entitat bancària amb un disc dur d’alta capacitat. Ahir, en declaracions a la premsa, el ministre d’Interior, Xavier Espot, es mostrava confiat que l’acció s’hagués dut a terme emparada per una comissió rogatòria.

El president del grup, Jordi Gallardo es va mostrar «preocupat» per «uns fets que serien molt greus». Segons Gallardo, si els fets es van produir tal com s’han relatat als mitjans, s’hauria produït la vulneració de diversos drets fonamentals.

Respostes

L’A ha presentat una pregunta parlamentària que s’haurà de respondre el dia 8 de novembre perquè el Govern «pugui donar detalls i explicacions dels fets». I és que bona part de la preocupació del grup prové del fet que quatre dies després de fer-se pública la notícia des de l’Executiu no s’hagi dit res al respecte. «Si no es demostra el contrari, estaríem davant d’una gran humiliació del país», va sentenciar, ja que al seu entendre «una cosa és col·laborar legalment i sota paràmetres processals correctes i l’altra és fer-ho amb nocturnitat, intencionalitat i fins i tot d’amagatotis».



Gallardo va retreure la «mala imatge» del país i va advertir que si les informacions són falses, el Govern ha de demanar immediatament una rectificació, però que si són certes «valorarem seriosament demanar dimissions», ja que creuen que si el Govern no estava al cas de la ingerència, suposaria «una negligència i incompetència absolutes», mentre que en cas que hi hagués «connivència suposaria una submissió de les autoritats andorranes als dictàmens d’un altre país».

Confiança

Preguntat per la qüestió el ministre Espot, segons recull l’ANA, va apuntar que «en cas que aquesta reunió hagués tingut lloc hauria estat en execució d’una comissió rogatòria internacional», tot i que va afegir que no n’està al corrent, ja que correspon als òrgans judicials la decisió sobre les comissions rogatòries i no a l’Executiu. D’aquesta manera va defensar la separació de poders que assegura que es dona al Principat. De totes maneres, i davant la pregunta de Liberals, Espot va assegurar que s’informaran per saber «si hi va haver l’aval» i en cas que no hi fos, va indicar que en prendran nota per «prendre les mesures que escaiguin».

De la seva banda, el conseller general del PS, Pere López, no va voler pronunciar-se assegurant que els falta informació. Tot i així va dir que «no ens sembla un tema menor» i per tant, restaran a l’espera de les explicacions del Govern.