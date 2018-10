Desperfectes a les obres del Valira per la crescuda del riu

Les pluges de les darreres hores van comportar una crescuda important del cabal del riu que si bé no va generar problemes importants sí que va deixar alguns desperfectes menors. Per exemple en els treballs de millora que s’estan fent a la llera del riu Valira al seu pas pel pont de París. La força de l’aigua es va endur alguna estructura i material, si bé des del Govern es va destacar que els desperfectes no van ser destacables i que la maquinària es va enretirar el més ràpid possible de la zona. A més, no es preveu que l’incident afecti la marxa ni els terminis previstos de les obres.



El director de Protecció Civil, Francesc Areny, va explicar que ja no hi ha risc de desbordaments però que els ruixats es mantindran fins dimecres.



On sí que van ser greus els efectes dels aiguats va ser a la zona d’Occitània. En aquest sentit, la Creu Roja va informar ahir a la tarda que tres efectius de l’entitat es van desplaçar a l’Aude per donar suport en la distribució d’aliments i articles de primera necessitat, al desplaçament de les persones afectades, amb un vehicle de transport sanitari adaptat amb capacitat per a nou persones i un tercer vehicle de suport genèric.