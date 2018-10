‘Edmond’ arriba fruit dels èxits

Un èxit del passat i del present. Edmond relata el procés d’escriptura d’una de les obres més representades del repertori francès: Cyrano de Bergerac. Després d’estar tres temporades programada sense interrupció a París, passar-se un any de gira per diversos països, i amb ja cinc Molières a la butxaca, l’obra aterra a Andorra i es podrà veure al Centre Cultural i de Congressos Lauredià el proper 25 d’octubre. «Posem el llistó alt», va reconèixer el conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, durant la presentació de l’obra ahir a l’Ambaixada de França.

De fet, la fita és possible gràcies a la suma d’esforços del comú lauredià, l’ambaixada francesa i la representació del copríncep francès, que per primera vegada col·laboren financerament per programar una obra en francès en el marc de la Temporada de Teatre i de la Saison Culturelle de France en Andorre.

Alexis Michalik, el creador, explica com es va gestar Cyrano de Bergerac amb 12 actors i una interpretació a l’antiga. «Però no es representa en vers, és una comèdia», va aclarir l’ambaixadora de França, Jocelyne Caballero. Roig va insistir en la rellevància d’aquesta obra i va pronosticar que arribaran a penjar el cartell de complet. De moment, a només deu dies de la representació, ja s’han venut la meitat de les localitats.

Tant el conseller de Cultura com el cònsol major de Sant Julià, Josep Vila, van mostrar-se «molt satisfets» d’aquesta programació i confien que serveixi com a punt de partida per a futures col·laboracions.