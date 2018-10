La fallada del disc dur explica l’aturada del videomapatge

El mapping de Santa Coloma va deixar de funcionar el passat divendres com a conseqüència de la fallada del disc dur principal, segons van confirmar ahir a EL PERIÒDIC des de l’empresa d’enginyeria audiovisual Playmodes Studio. «No és gens habitual; és la primera vegada que ens ho trobem», va explicar el seu responsable, Eloi Maduell, tot descartant que es tractés d’un error humà. Tot i així, el motiu de la fallada no es podrà determinar fins que s’hagi analitzat el disc dur en el servei tècnic.

Maduell va apuntar que un error d’aquestes característiques pot donar-se per «una qüestió de temperatures o per una alteració de la xarxa elèctrica fruit de les condicions meteorològiques». Ara bé, des de l’empresa audiovisual no tenen constància que hi hagi hagut cap episodi greu de pluges o tempestes des de la inauguració del videomapatge el passat 14 de setembre que hagi pogut ocasionar l’avaria. Com que el disc dur es troba en garantia, el que faran és reemplaçar-lo per un de nou que haurien de rebre avui i que arribarà al Principat aquesta mateixa setmana.

Pla de manteniment

Malgrat que la primera fallada tècnica hagi arribat tan d’hora –gairebé un mes després de la seva entrada en funcionament–, el responsable de Playmodes Studio va explicar que des del primer dia treballen en un pla de manteniment que ja està pràcticament enllestit. «Ja el tenim fet, només ens queda reunir-nos amb tots els implicats per poder-lo posar en marxa», van especificar. Tot i que difícilment es pot garantir una instal·lació que sigui 100% segura, Maduell va explicar que el protocol de seguretat més òptim seria tenir tots els equips per duplicat.

De tota manera, en el cas de Santa Coloma, va avançar que el pla que han previst obligarà a fer una còpia de tot el que hi ha a l’ordinador, per tant, permetria donar una resposta més ràpida en cas de patir la mateixa incidència en un futur. El desplegament d’aquest protocol, no obstant, anirà a càrrec d’una empresa andorrana de manteniment que es contractarà amb aquesta finalitat.