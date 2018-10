El MoraBanc busca reaccionar a una de les pistes més calentes

Partit de la màxima exigència no només pel rival, sinó per jugar en una de les pistes més calentes del continent. El BC MoraBanc Andorra, amb ganes de millorar en el que va costar la derrota davant el BAXI Manresa, visita a l’Estrella Roja en el sempre temut Aleksandar Nikolic Hall, més conegut amb el seu antic nom, Pionir.

El conjunt serbi està més habituat a jugar l’Eurolliga que no pas l’EuroCup. Compta amb un potencial destacat i la seva pista és un fortí. «No és només el favorit per acabar com a líder del grup, sinó també per a adjudicar-se aquesta EuroCup», assegura el tècnic del MoraBanc, Ibon Navarro. Té estudiat bé al rival, que té una plantilla amb «jugadors que han jugat a l’Eurolliga, amb un talent i un físic de molt alt nivell» i que es troben «a un nivell de joc altíssim», sent l’únic equip del grup en sumar dues victòries al grup. A més, toca jugar amb el condicionant del Pionir, una pista «amb un les millors ambients que hi ha a Europa, amb una afició que està una hora i mitja abans del partit empenyent al seu equip».

Després de perdre a la Lliga Endesa, aquest «serà un parit per veure el caràcter que podem tenir. Ens vindrà bé després de l’últim partit amb la derrota amb el Manresa tenir un partit així d’exigent, i perquè a partir d’ara encararem una part del calendari amb partits fora amb una dificultat molt alta». Caure amb els del Bages «és una decepció, però també una oportunitat perquè ens va passar una cosa que ja veníem avisant que ens podia passar i que havíem comentat molt amb l’equip», que era «la por a perdre, de creure’t que has de dominar el partit des del començament en comptes de tenir paciència i saber que serà un partit llarg i que l’hauràs de treballar molt».

Ha de servir d’exemple i «si ens ha passat una vegada i som un grup intel·ligent, espero que aprenem d’això i no ens torni a passar més endavant». El que va passar «esperem que sigui una lliçó» de la que en puguin sortir reforçats en un futur, perquè «l’equip ha de saber que amb la manera i la idea de bàsquet que tenim, qualsevol ens pot guanyar si no fem les coses bé, però també podem guanyar a qualsevol si les fem».

Retorn a Belgrad

Hi ha dos components de la plantilla andorrana amb passat a l’Estrella Roja. Oliver Stevic i Dylan Ennis van jugar al Pionir com a locals. El canadenc va fer-ho la temporada passada. «L’única raó pel qual és especial és perquè anem allà a intentar guanyar. Sé que tothom parla sobre el fet que és el meu antic equip i els hi tinc molt de respecte, i també pels fans, que encara em demostren el seu amor, però l’únic que penso és guanyar a Belgrad», assegura Ennis, que sap de primera mà el que és l’ambient que es presenta en aquest pavelló: «M’encantava jugar allà. Són dels millors seguidors d’Europa però esperem poder jugar sense que ens afecti i aconseguir la victòria».

Va ser la gran estrella de la jornada de l’ACB, però la seva gran actuació no va valer per imposar-se al Manresa. «Tothom està parlant dels rècords i tot això però no vol dir res si no guanyes. Tenia moltes ganes de vèncer però no va poder ser i hem d’aprendre d’això, sabent que tenim un altre partit aviat. Hem d’aprendre dels nostres errors, mirar els vídeos del matx i sabem que ho hem de fer millor», indica Ennis.