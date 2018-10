Ferran Teixidó fa un pas al costat i deixa l’equip de la FAM

La temporada de l’equip d’estiu de la Federació Andorrana de Muntanyisme és per emmarcar, amb dos podis mundials i una cinquena plaça. L’ens volia mantenir el conjunt de cara a la pròxima campanya, però no podrà fer-ho perquè Ferran Teixidó després de molts anys el deixa, tot i que seguirà competint, però amb un calendari que es farà a mida.

Amb 45 anys i amb tres podis mundials a les seves esquenes en quilòmetre vertical, fa un pas al costat. L’any passat ja va estar a punt de deixar-ho, però finalment es va motivar per a una temporada més. «Acaba una etapa. No em veia amb cor de millorar. Si estic a l’equip de la federació és per fer-ho. És el que es demana», assegura Teixidó, que ho deixa en un «bon moment», tot i que no s’atura ni pararà de córrer, ja que «tinc passió per la competició i la muntanya». Participarà en certes curses i en alguna Copa del Món si s’escau. La decisió la pren perquè «arribes a un nivell que costa molt tenir una petita millora» i actualment «estic al meu límit amb les condicions que tinc». A més, el calendari és estricte i no es veu «començant al març i acabant a finals d’octubre. L’exigència és gran». Considera que ha estat una «temporada espectacular» de tot l’equip.

Marc Casal veu que un dels motius dels èxits arribats ha estat la planificació i preparació, amb Fabrizio Gravina com a element fonamental, ja que «ha estat el pont per donar la motivació que ens faltava», com assegura el tercer del podi d’SkyClassic. Considera que és «per estar orgullosos» del que han aconseguit tots plegats. Si mira enrere, una situació com l’actual la veia molt llunyana. «Era impensable fer un podi a la Copa del Món vist el nivell que hi havia», però en endavant potser encara serà major la complicació. «En anys futurs serà encara més difícil, perquè hi ha molt talent jove que puja», amb corredors que són «pràcticament professionals», pel que «serà més difícil, els podis estaran molt cars. Cada vegada sortirà més gent bona i serà més difícil assolir aquestes posicions».

Òscar Casal finalitza «molt content de la temporada» i ara pensa en descansar després de l’exigència de molts mesos. De cara a seguir a l’equip els resultats «ajuden a motivar», però fins que no es presenti el calendari no hi haurà una decisió en ferm. «Si és el mateix, els dubtes tornaran», tot i que «ja vindrà el moment per analitzar-ho».