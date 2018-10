Trobades una quinzena de granades de mà de la Guerra Civil a Coll de Nargó

Efectius del Tedax i de la Unitat d'Intervenció en Muntanya del cos policial es van encarregar de retirar els projectils del punt on es trobaven, una zona molt freqüentada per escaladors.

Els Mossos d'Esquadra van recollir un total de 15 granades de mà de la Guerra Civil que havien estat localitzades fa uns quinze dies en una via d'escalada al terme municipal de Coll de Nargó.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació