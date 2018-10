L'UdA experimenta un increment del 26% en noves matriculacions

L'auditori Claror de Sant Julià ha acollit aquest dimarts l'acte oficial d'inauguració del curs acadèmic 2018-2019 de la Universitat d'Andorra en el marc de la celebració dels 30 anys d'ensenyament superior de la mà del cap de Govern, Toni Martí. En aquest nou curs, el volum global d'estudiants en l'ensenyament reglat impartit a l'UdA ha experimentat un creixement notable, ja que s'ha incrementat el nombre de nous estudiants en un 26%, i un 8% el d'estudiants totals. Així ho ha confirmat el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, que ha atribuït les causes d'aquest increment a la nova titulació que s'impartirà aquest curs, un màster en dret que dona accés a la professió d'advocat, com també a la posada en marxa d'una nova metodologia en el pla d'estudis i el seu caràcter internacional, que afavoreix els estudiants a formar-se fora del Principat.

Pel que fa a aquesta nova metodologia, Nicolau ha destacat el seu eix central, conformat per un canvi en el model pedagògic que ja s'ha començat a impartir i que s'haurà d'anar complint en els propers dos anys. Aquest model ha provocat la desaparició de les assignatures i, per tant, "és un canvi substancial a l'hora de transmetre competències" ha dit, i "en aquest pla d'estudis, la cultura democràtica, el diàleg intercultural i la sostenibilitat estan al centre", ha afirmat. A més, ha assegurat que des de l'UdA es vol seguir potenciant l'àmbit internacional i ha destacat com a punt clau l'obertura a la societat, ja que tenen nous projectes en curs. Un altre dels aspectes que estan millorant és el creixement, ja que com ha afirmat, estan treballant amb el Govern per tal de "buscar nous espais per dur a terme aquesta millora i incloure noves titulacions".

Per la seva banda, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat que "aquesta és la clau de la feina ben feta pels equips de la Universitat", en relació a aquest augment significatiu del nombre d'estudiants. A més, s'ha mostrat convençut que "aquesta oferta educativa és l'adequada i la que necessita el país". Pel que fa als estudiants que venen a Andorra a realitzar els seus estudis, Jover ha assegurat que és una de les línies estratègiques que es va marcar l'equip del rector ja que s'ha buscat internacionalitzar la universitat en un doble sentit; d'una banda, donar oportunitats als estudiants a tenir cada vegada més mobilitat; i de l'altra, ser un pol d'atracció cap a estudiants internacionals. En referència a la creació d'una nova infraestructura a causa d'aquest increment, el ministre ha afirmat que "el ministeri i l'equip del rector estan treballant en desenvolupar aquest nou edifici a mig termini" tot i que encara no hi ha un calendari fix ni una localització definida.

Per últim, l'esdeveniment ha comptat amb una lliçó inaugural titulada 'Comunicació i llengua' impartida pel doctor en lingüística i periodista, Joaquim Maria Puyal, que ha parlat de les diferents maneres possibles que existeixen a l'hora de transmetre un missatge. Posteriorment, s'han lliurat 45 de les 86 titulacions d'estat amb el respectiu diploma a mans de Jover i Nicolau. A més, durant la cerimònia s'ha destacat que des del setembre de 1988 s'han tramitat més de 15.200 matrícules a l'ensenyament superior públic andorrà, en prop de 600 formacions diferents. S'han expedit 4.877 diplomes, incloent formacions reglades i formació continuada, dels quals 1.100 són títols d'estat.