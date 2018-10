Dues esllavissades tallen la carretera del Port del Comte

Dues esllavissades en menys de 24 hores van obligar a tallar la carretera del Port del Comte, al Solsonès. Segons va explicar l’alcalde de La Coma i la Pedra, Jaume Oriol, el tall durarà «dies» perquè els treballs «es preveuen llargs». El batlle va detallar a l’ACN que «els tècnics diuen que no és preocupant pel que ha caigut sinó pel que pot arribar a caure». A més a més, recorda que la via és la que s’utilitza per accedir a l’estació d’esquí i que, en menys d’un mes i mig, comença la temporada, si bé confien que llavors l’accés ja estigui reobert.



El consistori, titular de la via, ha iniciat contactes amb la Diputació de Lleida i la Generalitat per tal que els puguin ajudar a sufragar el cost dels treballs. Va recordar que es tracta d’un municipi petit i sense el seu suport «no se’n pot sortir». Les pluges del cap de setmana van provocar diumenge una important esllavissada a la via, al seu pas per La Coma i la Pedra. Malgrat que es va poder reobrir la carretera dilluns, un nou despreniment, la nit de dilluns, va obligar a tancar-la completament.

Bona predisposició

Oriol va indicar que la via els «suposa una gran despesa», tot afegint que de moment «la resposta sembla que és bona» per part de les administracions superiors. La carretera, que permet accedir a l’estació del Port del Comte, «és força transitada perquè uneix les comarques del Solsonès i l’Alt Urgell». A causa del tall, ara els vehicles han de fer «una gran volta per la zona de la Coma i no pas per Coll de Jou».



Fins al lloc, va explicar l’alcalde, s’hi van desplaçar els tècnics de l’Institut Geològic de Catalunya per analitzar el talús. Van determinar que existeix perill de nous despreniments i que és necessària una actuació important. La zona ja s’havia protegit amb un mur per evitar que les pedres arribessin a la calçada i es va col·locar una xarxa per reforçar la protecció, que no va servir aquest cop, informa RàdioSeu.