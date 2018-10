El límit de la reserva de plaça dels funcionaris es manté en 8 anys

El grup parlamentari demòcrata va presentar i entrar ahir a la tarda les 40 esmenes que ha fet a la nova llei de la Funció Pública elaborada pel Govern. Segons el que van explicar els consellers de DA, Marc Ballestà i Sofia Garrallà, les propostes responen, bàsicament, a la dotzena de punts que l’Executiu va prometre als sindicats a l’abril que es resoldria via esmenes. Amb alguns matisos, això sí.



A banda de les demandes sindicals, però, una de les modificacions importants que inclouen al text és que es mantindrà el límit de vuit anys de reserva de plaça per als funcionaris que accedeixin a un càrrec públic. El fet que la llei presentada pel Govern hagués eliminat aquest límit havia aixecat polseguera, fins i tot, dins el mateix grup demòcrata. Ballestà va justificar la mesura per mantenir «una doble coherència». D’una banda, va apuntar, «la contrapartida és tenir una plaça en reserva que no pot ocupar ningú, i tenir això indefinidament crea certs desajustaments perquè no es pot cobrir aquella plaça amb un empleat fix». De l’altra, per equiparar-ho al sector privat, i és que segons va anunciar, en el treball que s’està fent en comissió en relació al nou codi de relacions laborals s’ha introduït una esmena (la proposta l’havia fet el PS) que preveu la reserva de plaça per als treballadors del sector privat per ocupar un càrrec públic amb igual limitació de dos mandats.



Relacionat amb les excedències, es fixa un termini de dos mesos per sol·licitar el reingrés un cop finalitzada l’excedència. Actualment el termini era de tres mesos i el Govern havia proposat reduir-lo a un.



Altres canvis

Pel que fa a la resta d’esmenes, s’ha accedit a la demanda dels sindicats d’allargar l’edat de jubilació, que en l’administració general passarà a 70 anys i en els cossos especials a 65. Quant a la reubicació dels funcionaris per motius de salut, es proposa una solució intermèdia entre mantenir el 100% del sou que volien els sindicats i el 80% a què havia accedit el Govern. Així, es proposa un llindar mínim de dues vegades i mitja el salari mínim per no aplicar reducció de sou. Si se supera, es mantindrà el 80% del salari.



DA també ha proposat eliminar les incompatibilitats per als treballadors interins, per als que treballen a mitja jornada o els que tinguin una retribució inferior al 120% del salari mínim, de manera que podran tenir una altra feina sempre i quan facin la demanda al departament de Funció Pública i aquest hi accedeixi. El període de prova per a nous ingressos serà com a màxim d’un any.



Tal com havien demanat els sindicats també es reconeix l’antiguitat dels interins quan el treballador accedeixi al mateix lloc de treball si no han passat tres mesos des que va acabar la feina i l’accés a la plaça. Igualment, tal com es va prometre es redueix a sis mesos el termini per elaborar els reglaments relacionats amb els diferents complements de retribució i de la carrera professional.



D’altra banda, tal com s’havia anunciat i fora de les esmenes (s’inclourà en els reglaments) s’han previst mesures correctores per compensar aquells treballadors que es troben a la franja baixa de la graella salarial i que han tingut durant 10 anys el GAdA congelat.