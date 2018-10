Els sindicats se senten «menystinguts» per la manca de diàleg amb les esmenes

La proposta d’esmenes del grup parlamentari de DA a la llei de la Funció Pública no ha convençut gens al col·lectiu sindical. De fet, les organitzacions estaven convocades ahir al migdia per reunir-se amb els consellers generals demòcrates i tan sols l’USdA, el SEP, l’ABA i el Sindicat d’Agents Penitenciaris hi van assistir. La resta van declinar la invitació «farts que ens menteixin», van assegurar algunes fonts.



Amb tot, la trobada va caure «com un gerro d’aigua freda», va admetre el president del SEP, David Garcia, ja que «pensàvem que arribàvem amb una porta oberta al diàleg i ens han demostrat que no és així». El què van trobar va ser les explicacions de les 40 esmenes del grup de DA. «Aquests punts ja els teníem fa molts mesos, no hi ha cap novetat», va retreure Garcia en relació als compromisos adquirits a l’abril, motiu que ha portat «als sindicats a sentir-se menystinguts i alguns no han estat disposats a passar vergonya». I és que tal com van recordar, quan des de l’Executiu se’ls van proposar aquestes millores ja van dir que no les acceptaven.

Retrets

Altres, com Joan Torra, de l’ABA, va assegurar que no tenia cap confiança en aquestes esmenes i les possibilitats d’arreglar una llei que rebutgen. «Ja els coneixem, ni ells mateixos compleixen el que aproven», va sentenciar.



Des del Sipaag, mitjançant un comunicat van reiterar que «no farem cap pas enrere a l’hora de defensar els nostres drets i obligacions» i van denunciar el que consideren una «nova maniobra de cara a la galeria».



Davant d’aquesta situació els sindicats no descarten cap acció, tampoc tornar a la vaga. El portaveu de l’USdA, Gabriel Ubach, va indicar que un cop rebin les esmenes per escrit «estudiarem l’impacte que tenen i valorarem quina és la nostra posició», però va recordar que «ja vam dir que si la llei tirava endavant, ens mobilitzaríem». Garcia, de fet, va qualificar la situació de «punt d’inici d’una altra tasca: informarem els afiliats i haurem de convocar una assemblea per decidir si fem res o no».



Marc Ballestà, preguntat pel desenvolupament de la reunió, va admetre que els sindicats «estan contra la llei» i va dubtar de si es podran aturar les mobilitzacions, si bé considera que «és una bona llei».