Creix el turisme a l’estiu, però per sota de les previsions

L’estiu 2018 es va tancar amb un total d’1.033.450 visitants, el què suposa un 1,3% més que l’any passat, però una xifra força inferior al 2,3% que s’havia marcat el Ministeri de Turisme. El seu responsable Francesc Camp, però, ho va valorar de manera positiva, ja que d’una banda, i per segon any consecutiu, s’ha superat el milió de turistes en quatre mesos (de juny a setembre) i per altra es constata una estabilització del sector. Segons Camp, aquesta nova tendència és «normal», perquè s’ha vingut de set anys de molt creixement i, per tant, d’ara endavant només poden haver-hi petits augments marcats per una estabilitat constant.



Així i tot, el responsable de la cartera de Turisme va dir que «les dades no són les millors, però no estan malament», tot justificant que ens hem trobat un «estiu atípic». Camp es basa en la remuntada dels mercats de l’Orient Mitjà que després d’una llarga crisi tornen a atraure els turistes europeus. Concretament, el ministre es va referir a Tunísia, Turquia i Egipte, llocs que cada vegada apliquen ofertes més potents per recuperar els visitants que en els últims temps s’havien decantat per països com Espanya i Catalunya i, de retruc, Andorra.

Creixement desigual

Els serveis d’oci del país, com Grandvalira, Vallnord, Caldea, Naturlandia o els museus, també s’han mantingut en la mateixa línia que l’estiu passat, amb un augment del 0,1% d’entrades venudes. El ministre, però, va afirmar que aquest creixement ha estat desigual, tot i que no va matisar dades. Amb tot, va proposar deixar de «comunicar tant» en el mercat espanyol, que «està molt consolidat», i «dedicar més pressupost als mercats llunyans», que en la seva opinió són els que ofereixen noves possibilitats de créixer.



Respecte al Pla Estratègic del turisme de compres, el ministre va assegurar que s’anirà implementant gradualment i de cara a l’any vinent es plantejaran les millores que es detectin per aconseguir reconvertir el sector.

Budzaku guanya 11.500 euros al mes

Ahir també es va donar a conèixer la retribució global del gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que el 2017 va ser d’11.500 euros bruts mensuals. La informació correspon a una pregunta formulada pel conseller general d’SDP Víctor Naudi, qui va considerar que «més enllà de semblar un sou exagerat, es constata que la retribució per objectius no respon a una feina concreta». Naudi també va destacar que l’import per assolir aquests objectius fins el juny de 2018, ja iguala els que va aconseguir en tot l’any passat (27.568 euros), i va lamentar que els sectors hoteler i comercial no vegin reflectits en forma de benefici econòmic els mèrits que s’atribueixen a Budzaku.