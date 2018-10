Decomís de 5.500 paquets de tabac a les Valls del Valira

L’Agència Tributària espanyola va intervenir 5.500 paquets de tabac procedents del Principat que tindrien un valor de mercat d’uns 26.000 euros. El comís, que es va dur a terme en dues operacions en pistes forestals del terme municipal de les Valls del Valira, es va produir entre el 27 de juny i el 4 d’octubre, tot i que fins ahir no es va fer públic. En aquesta última operació es van trobar 3.000 paquets de tabac de diferents marques, amb un valor de mercat de 14.300 euros, a l’interior d’un vehicle de matricula andorrana que circulava sense llums i que va ser escorcollat en un control mòbil de Duanes. L’altra captura, de 2.500 paquets de tabac, amb un valor de mercat d’11.680 euros, va ser a l’estiu a la mateixa zona.



Segons va explicar l’Agència Tributària, en tots dos casos els presumptes contrabandistes havien calculat prèviament que la mercaderia no tingués un valor superior al de 15.000 euros, per tal d’evitar diligències judicials contra ells. Tot i això, les sensacions econòmiques a les que s’exposen, en ser considerades com a molt greus, poden arribar als 90.000 euros.



Els detinguts són un home de 44 anys de nacionalitat i un altre de 50 anys de nacionalitat portuguesa.