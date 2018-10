UL-ILM apropen posicions amb Nomen per la tercera via

El grup liderat per Josep Pintat segueix movent fitxes per formar un partit alternatiu per a les properes eleccions generals. Entre mig de les trobades amb els escindits liberals d’Escaldes i amb l’inici d’algunes converses a parròquies com Canillo o Ordino, Unió Laurediana, juntament amb Independents de la Massana té prevista aquesta setmana una reunió amb Eusebi Nomen, la cara visible de la nova formació anomenada Candidatura Sobiranista (CS). Després que fa set anys Nomen perdés l’escó al Consell General que havia obtingut el 2009 amb Andorra pel Canvi, ara es posiciona amb un nou partit que té la defensa del Coprincipat –especialment amb el tema de l’avortament– i una visió antieuropeista de bandera. Dos aspectes que podrien lligar amb la ideologia dels liderats per Pintat.



L’acostament no és descabellat si es té en compte que l’anomenada tercera via s’està gestant com una alternativa a la manera de fer del Govern demòcrata i, especialment, al tarannà amb què han liderat l’acord d’associació amb la Unió Europea. Els acords entre Nomen i Pintat no serien nous. Malgrat no integrar una llista conjunta, en comicis anteriors els dos partits que lideren havien intercanviat posicionaments semblants i acostaments, especialment quan el lauredià formava part d’L’A.

Llista a Ordino, Canillo i la capital

L’aliança que actualment UL ja té amb els Independents de la Massana al Consell General donarien a la futura formació nacional liderada, de moment, per Josep Pintat llista, com a mínim a Sant Julià i la Massana. Si la unió amb els exliberals escaldencs prospera, també aconsegurien fer llista territorial a Escaldes-Engordany. A més, la formació que vol fer el salt a la nacional també treballa per trobar seguidors a Ordino, Canillo i Andorra la Vella.



Tot plegat dona vida i comença a materialitzar una alternativa consistent a DA, que aquesta mateixa setmana anunciarà el seu cap de llista, amb totes les mirades posades sobre l’actual ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.