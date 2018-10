Natuzzi, mobiliari d’excel·lència amb el segell ‘Made in Italy’

Disseny, qualitat, innovació, comoditat i funcionalitat es fonen en els productes de Natuzzi. És el seu segell des dels inicis, el 1959, des de que es va obrir el primer taller a la regió de l’Apulia. L’excel·lència de la fabricació i innovació Made in Italy es manté viva des de llavors, sent un referent mobiliari a nivell internacional, convertint-se en una de les firmes més famoses de decoració. Un exemple és el coneixement de marca superior als seus principals competidors en el sector de què va gaudir els anys 2013 i 2015.

Tots els models de la gamma de sofàs de Natuzzi reuneixen unes característiques de confort sensorial, que els fa ser un element imprescindible al saló per descansar. La inspiració posada en la seva fabricació ho fa possible. Els detalls són bàsics no només en el disseny i l’ergonomia, sinó també en els materials, per aquest motiu les pells i teixits que s’utilitzen posseeixen el tret de ser de la màxima qualitat. Els colors que es posen a disposició permeten fer tot tipus de combinacions amb la resta de mobiliari que hi ha al voltant i els complements que el rodegen. La millor tradició artesanal italiana està posada a disposició d’aquests sofàs, així com les darreres novetats en disseny, aportant sempre una bellesa atemporal que permet donar la màxima versatilitat a tots els productes de la marca.

Re-vive, acompanya el moviment

Natuzzi somia amb un futur més còmode, posant passió per fer sentir el millor. Una butaca no és només un objecte. La seva presència parla d’un mateix. És per aquest motiu que es va crear Re-vive, la primera butaca reclinable d’altes prestacions. El cos humà està dissenyat per moure’s. Els seients relax tradicionals s’activen a través de mecanismes de palanca. La proposta de Natuzzi és canviar aquest sistema, desenvolupant una butaca que respon intuïtivament als moviments del cos, que es mou quan ho fa un mateix i es flexiona, proporcionant una transició fluida i sense esforç d’una posició a una altra.

Re-vive és l’única butaca del món que s’adapta a qualsevol manera d’asseure’s. Arronsat, tombat, estirat o cap per avall. Per fi cadascú podrà relaxar-se totalment, com més li agrada, reclinant-se sense necessitat d’ajustar res. El mecanisme de compensació reactiva proporciona un moviment de reclinació natural, permetent que en l’acció d’asseure’s acompanyi amb fluïdesa i naturalitat sense salts. El moviment de la persona Re-vive també el fa automàticament, sense accionar palanques ni mecanismes externs, deixant en l’oblit la força de la gravetat amb l’activació d’un moviment oscil·latori.

En tots els moviments la columna vertebral de Re-vive acompanya sempre mentre es tria la postura i la segueix, combinant moviments de rotació, torsió lumbar i reclinació. En l’acció de relaxar-se, lliurement els braços dinàmics ho acompanyen, lliscant dolçament i quan es donen voltes rota naturalment i amb tota seguretat a 360 graus. L’encoixinat permet adaptar-se al cos, i quan la persona descansa o s’adorm, el puf sosté els peus adaptant-se a tots els moviments que es produeixin.

Tecnologia i artesania es fonen

Re-vive combina la tradició italiana d’artesania de qualitat amb la tecnologia més puntera procedent de Nova Zelanda. Formway Furniture posseeix una extensa experiència en disseny innovador de butaques i Natuzzi té una història de més de 50 anys en el disseny de mobles meravellosos i confortables.

La butaca regala una suavitat visual immediata, emfatitzada per la presència d’un elegant rivet decoratiu. Aquest petit detall estètic accentua les formes i l’alta qualitat de la manufactura. La capa d’encoixinat, present també en el reposapeus, sosté suaument el pes del cos perquè el relax resulti encara més confortable. Re-vive està disponible en dues mides i en diversos estils, cadascun d’ells confeccionat amb revestiments d’alta qualitat, en una àmplia gamma de colors actuals.