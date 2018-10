Més punts de venda per la polsera solidària d’Assandca

La polsera solidària que es posa a la venda el dia 19 d’octubre a benefici de l’Associació andorrana contra el càncer (Assandca) es podrà trobar aquest any a més llocs que l’any passat. A més a més, s’han produït més unitats tenint en compte l’èxit d’anys anteriors. Així, es podrà comprar a un preu de vuit euros a les perfumeries Júlia, al gimnàs Urban, a Pyrénées, a la botiga de complements MO i a l’estand d’Assandca. S’ha passat de fer-ne 1.500 a 2.300.



Tal com va comentar ahir el president de l’associació, Josep Saravia, «l’any passat va ser un èxit rotund i les polseres es van esgotar de seguida». És per aquest motiu que aquest any s’ha optat per incrementar la producció i també els punts de venda amb la voluntat que puguin tenir també la mateixa bona acollida. S’ha optat pel color rosa identificatiu del Dia mundial contra el càncer de mama, que es commemora el 19 d’octubre. A més té un disseny «ergonòmic» i elàstic perquè sigui més còmoda de dur, informa l’ANA.