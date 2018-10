Kazakhstan es revenja i castiga a Andorra davant la seva afició

Andorra va perdre ahir el quart partit de la Lliga de les Nacions per 4 a 0 en un duel en el qual no es va poder fer res per aturar la fúria kazakh, que arribava amb ganes de victòria després de la mala sort que ha arrossegat durant les tres primeres jornades de la Lliga de les Nacions. Per tant, l’Astana Arena va acollir un duel en un ambient fred. Va ser un partit per oblidar marcat per l’exigència de Kazakhstan, tal com estava previst. En aquest sentit, prèviament al partit, l’entrenador Koldo Álvarez ja havia manifestat que seria un partit molt similar al que es va tenir en la passada jornada contra Geòrgia a Tbilissi, duel que Andorra va perdre per 3 a 0. En aquest aspecte, Andorra no va fer molts canvis amb l’alineació, tot i que va apostar per Marc Pujol i Jordi Aláez en lloc dels sancionats. En canvi, Kazakhstan volia un canvi radical i va fer moltes modificacions a la seva alineació habitual, donant minuts a dos joves, Yerkebulan Seidakhmet i Baktiyor Zainutdinov. L’alineació va ser bastant diferent en comparació amb la presentada durant la seva visita Andorra, en la qual els tricolor van poder puntuar després d’un gol d’Aláez. Precisament després d’una errada visitant ben aprofitada que va permetre un empat en el duel.

En aquest sentit, amb molta intensitat, el partit va començar sense perill per Andorra. La primera oportunitat per part de Kazakhstan va arribar al minut set amb un xut de Yerkebulan Seidakhmet que no va generar cap ensurt. Així, la primera ocasió per Andorra hauria pogut ser després d’una falta de Joan Cervós que va rematar a porteria Max Llovera, però sense perill. D’aquesta manera va prosseguir el partit, amb un joc molt ràpid de Kazakhstan i amb unes bandes molt efectives, desgastant als tricolor fins que després d’una centrada d’Islamkhan, Seidakhmet va anotar el primer pel conjunt local enviant la porteria al fons de la xarxa.

Reacció per evitar el segon

Aquest fet va implicar que Andorra s’hagués de posar les piles. S’havia d’evitar seguir el mateix patró que al partit contra Geòrgia. Però Kazakhstan ho intentava una vegada i una altra, sense donar treva als de Koldo Álvarez, que intentaven anotar i donar l’ensurt.

Poc abans de la mitja part, després d’un contraatac kazakh, una bona intervenció de José Gomes desviava un xut potent de lluny de Bauyrzhan Turisbek. Mentrestant, Andorra no es rendia i intentava generar alguna oportunitat per anotar, fent una bona labor ofensiva liderada per Jordi Aláez. Però Kazakhstan no va perdonar i, a la mínima que va poder, demostrant el seu poder, en una passada de la mort de Seidakhmet, Turysbek la va enviar rasa per la dreta al fons de la xarxa, una pilota que Gomes no va poder aturar. En aquesta línia, Kazakhstan va seguir igual d’intensa, veloç, intentant deixar el partit vist per a sentència fins a arribar a la mitja part.

Segona part intensa

A la segona part, Kazakhstan sortia amb molta intensitat, fent de nou una mostra de força. De fet, Seidakhmet intentava una xilena que Gomes rebutjava en els primers moments d’aquest temps. A mitja hora pel final, Gomes marcava el tercer gol kazakh en pròpia porteria després d’una centrada d’Islamkhan. Per si no n’hi hagués prou, dos minuts després, Jordi Aláez rebia dues targetes, la primera per protestar i dos minut després, la segona, per una entrada a Muzhikov que li costava l’expulsió. L’àrbitre imposava massa càstig.Així, Andorra es quedava amb 10 sobre la gespa. En aquest moment, Andorra es veia absolutament superada. Al minut 73, era Suyumbayev qui centrava després d’una falta perquè Roman Murtazayev pogués anotar el quart i definitiu gol. Tot i l’avantatge, els locals no en tenien prou i van seguir intentant-ho per donar un missatge que Andorra va patir fins que va acabar el matx.

D’aquesta manera, en un duel marcat per un equip local molt superior, Andorra va sortir plenament derrotada i ara, haurà d’esperar als dos darrer partits a l’Estadi Nacional per refer-se. De moment, Andorra, ha de seguir millorant fora de casa.

Koldo: «Treballem per més accions ofensives»

Segons va explicar ahir el seleccionador nacional, Koldo Álvarez, «Kazakhstan ha demostrat ser superior a Andorra». «No hem estat tan bé en els duels individuals», assegurava. A més, considerava que a la primera part «no hem estat tan malament com per rebre tant càstig». Així mateix, va explicar que «el tercer gol i l’expulsió han marcat la segona part». «Teníem dubtes de si entrava o no, aquests són fets que s’eviten amb el VAR», reiterava.

Per altra banda, va considerar que «la gespa ha beneficat el joc kazakh» i que la «seva tècnica se sobresurt en un camp així, per la velocitat que són capaços de posar». En comparació amb el partit al Nacional, va assegurar que «la circulació de la pilota ha estat superior» i que «han sabut aprofitar les centrades». «S’ha de treballar per tenir més accions ofensives, crec que en aquest partit no ho hem fet tan malament en aquest aspecte», concloïa.