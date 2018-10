L’Estrella Roja s’imposa en el duel de parcials amb el MoraBanc

El Pionir no va rugir com en d’altres ocasions. En alguns moments els aficionats de l’Estrella Roja no ho van veure clar i quan més animaven era per donar continuïtat als millors moments dels seus jugadors. El BC MoraBanc Andorra suma la segona derrota a l’EuroCup (85-79), a la pista del líder i lluitant per la victòria fins als darrers instants en un partit on es van veure moltes fases diferents, amb alternatives per als dos conjunts.

Bona part de l’enfrontament va estar dominat per una guerra de parcials. Vitali, amb una bomba, era el primer en anotar. A l’altra banda ho feia Zirbes, materialitzant un alley oop, a passada de Ragland. Tots dos començaven a mostrar galons, el nord-americà en forma de fer moure el seu equip i en punts, mentre que l’alemany amb la presència notòria a la pintura. Les pèrdues del MoraBanc, sumat al poc encert en el tir, el castigava, permetent als locals escapar-se, etzibant un primer parcial de 7-0. Ennis l’aconseguia trencar i els andorrans van començar, aquest cop sí, a encertar des del perímetre, amb tres triples consecutius de Shurna, Whittington i Jelinek. A més, estaven aconseguint anul·lar el joc interior serbi. Els del Principat aconseguien posar-se per sobre i concloure el quart manant 16-17.

L’equip estava endollat i l’Estrella Roja no trobava la manera d’ensortirse’n de la situació. La defensa que li plantejava el MoraBanc no la sabia contrarestar. Jelinek donava més avantatge amb un 3+1 de sortida i Luz, amb un triple, materialitzava un parcial entre els dos quarts de 2-15 i marxar de vuit (16-25). Dobric trencava la ratxa i dos tirs lliures de Diagné tornaven a deixar els coses tal i com estaven. El partit estava del tot controlat, però Ragland tornava a sortir a la pista i aquí va canviar tot. El base estatunidenc va revolucionar als seus. La seva entrada al parquet va venir acompanyada d’un nou parcial, en aquesta ocasió d’11-0. Dobric materialitzava un triple i el mateix Ragland l’acompanyava amb un 2+1. Zerbis s’encarregava de taponar a Whittington, i Ragland transformava un nou triple. Navarro aturava la inèrcia que es vivia amb un temps mort, però en la tornada Albicy perdia una pilota i Drobic anotava. El francès tallava la sagnia, i després d’una nova cistella de Ragland, els triples de Jelinek i Whittington permetien donar una mica de calma. I aquí es van acabar els punts andorrans fins al final del quart, perquè amb el que quedava només anotarien els locals. Primer era Faye amb dos tirs lliures i Radanov, que acabava de sortir a la pista, anotava dos triples seguits des de la cantonada, lliure de marca. Ragland també anotava de tres i ell mateix tancava el quart amb dos punts més, tancant un 13-0 per anar al descans 44-33.

Canvi de tendència

A la represa la situació es va saber controlar, tot i que de sortida un triple de Ragland encara ho complicava més tot plegat. Eren ja 16 els punts que havia rebut de manera consecutiva el MoraBanc. Whittington ho tallava i Ragland contestava. La intensitat defensiva andorrana va tornar i l’equip va poder córrer, que va portar a igualar de nou el matx quan estava tot més difícil. Un altre cop es vivia un nou parcial destacat, aquest cop a favor dels de Navarro de 0-12. Stevic, davant el seu exequip, va ser protagonista, no només a nivell de punts, sinó en el rebot ofensiu. Ennis també mostrava el seu encert, acompanyat de Jelinek i Shurna. La tendència havia canviat tal i com es gira un mitjó. Albicy va errar un triple que hagués posat al MoraBanc un per sobre. Ojo, aprofitant la diferència de centímetres amb Stevic, aconseguia que el marcador dels serbis es tornés a moure després de molta estona. Albicy aquest cop sí, encistellava un triple, rebent l’assistència d’Stevic després d’atrapar el rebot. Ragland seguia fent de les seves i Ojo aprofitava que tenia superioritat física sobre Stevic. Per aquest motiu Whittington tornava a la pista substituint al serbi. El nord-americà, amb un triple, tancava el quart (68-50).

El matx havia agafat un caràcter molt diferent del que havia estat només uns minuts abans. Eren els instants decisius i els parcials que s’havien vist en els tres períodes anteriors ja no es van veure. El MoraBanc no errava des de la línia de tirs lliures, amb un Upshaw i Ennis encertats. Zirbes, i sobretot Faye, van fer acte de presència, amb el senegalès fins i tot anotant un 3+1. L’Estrella Roja obria escletxa, però en dos atacs un tir lliure de Jelinek provinent d’una tècnica , la cistella posterior d’Albicy i el triple de Shurna tornava a acostar als andorrans. El conjunt balcànic només anotava des de la línia de tir lliure, però no fallava. Perperoglou i Baron tornaven a obrir forat. Hi havia tensió i els dos equips van enllaçar de forma consecutiva pèrdues de pilota a banda i banda de la pista. Ragland seguia al seu ritme anotant de tres i l’avantatge local era ja de nou (83-74). Quedava molt poc temps però els del Principat van seguir intentant-ho. Primer Jelinek amb un triple i després Whittington. Faye no errava en els tirs lliures i decidia el matx per a l’Estrella Roja, que continua sumant els seus partits per victòries, liderant el grup.

Navarro: «Són tres minuts en els que desconnectem»

L’equip va lluitar per tornar amb una victòria, però amb «amb un equip com aquest que aspira a guanyar l’EuroCup, si tens tres minuts dolents encara que als 37 restants estiguis bé, estàs penalitzat», indica el tècnic basc, satisfet per l’actitud en bona part de l’enfrontament. «Ens hem posat en el partit a base de molt treball, però al final hem arribat morts. Teníem una rotació molt curta a la línia exterior», que es va trobar a faltar. Valora que si el temps que no van estar encertats «els haguéssim controlat, el partit l’haguéssim guanyat», perquè «són tres minuts en els que deconnectem, com va passar amb el Manresa al tercer quart, i et costa el partit».