La selecció sub-21 tanca la fase amb un empat

Final de la fase de classificació. La selecció sub-21 la conclou amb un empat sense gols en la darrera jornada, contra Letònia, en un matx on va portar la iniciativa.

Els andorrans va saber dur el ritme del partit, produint jugades ofensives a través del tractament de la pilota, però sense realitzar aquella última passada que hagués significat poder avançar-se en el marcador. Cernomordijs va evitar amb el cap el gol d’Alavedra. De Pablos penjava l’esfèrica a l’àrea, Garcia la pentiva enrere i arribava a Cucu, que la centrava cap a Alavedra però el jugador letó va evitar-ho. A la represa el mateix Cucu ho va provar després de superar dns l’àrea a dos rivals, però la seva rematada s’ecapava massa elevada per sobre el travesser. A l’últim minut Tobers era expulsat.

Amb aquesta igualda Andorra finalitza última de grup, amb tres punts, fruit dels empats assolits en dues ocasions contra els bàltics i en una amb Escòcia. Primera del grup va ser Anglaterra amb un total de 26, seguit per Holanda amb 18.

Derrota de la sub-19 davant Bielorússia

La selecció sub-19 va sumar la tercera derrota a la fase de classificació per a l’Europeu, que es disputava a Basilea (Suïssa). Va perdre contra Bielorússia per 0-2. El primer gol era obra de Gorbach al minut 7 i el segon el realitzava Vegerya (62’). Els andorrans van acabar amb dos jugadors menys, per l’expulsió de Ruiz (67’) i Haro (92’). En el mateix moment del temps de descompte també era expulsat Matyash.