El sistema andorrà és el més seguit a excepció del nivell de maternal

El sistema andorrà segueix sent el més seguit entre la població del Principat, segons es desprèn de les dades que ahir va publicar el Govern tot donant resposta a la demanda de la consellera socialdemòcrata Rosa Gili. El curs 2017-2018 aquest sistema va acollir un total de 4.472 alumnes, per sobre dels 2.969 de l’espanyol i els 3.601 del francès, i va aglutinar més estudiants en tots els nivells educatius a excepció del maternal, ja que el Lycée va rebre 848 infants d’entre 3 i 6 anys, 53 més que en el cas de l’escola andorrana. De fet, aquesta dada deixa entreveure l’augment d’alumnes que comença a experimentar el sistema francès.

El Govern ja treballa per donar resposta a la previsió de creixement de l’alumnat del sistema francès

Des del Govern, van confirmar la tendència al creixement de l’alumnat del Lycée en els propers cursos. Davant d’aquesta situació que acabarà provocant una manca de recursos, l’Executiu ja va indicar que hi està treballant en comissions mixtes i reunions bilaterals. Precisament, el passat 4 d’octubre va rebre la visita dels serveis tècnics francesos del Ministeri d’Educació Nacional per tractar-ho. Tot i mostrar-se confiat que el problema se solucionarà per ell mateix a llarg termini, el Govern va informar que per fer front a la falta d’espais ha posat a disposició un terreny i cada any bloqueja les partides pressupostàries necessàries per poder adequar-lo amb l’objectiu que el Govern de la República Francesa pugui construir-hi un nou edifici.

Ara per ara, no es compta amb cap calendari tancat, però es treballa amb el curs 2020-2021 al cap perquè és quan es preveu l’augment més significatiu d’alumnat i, per tant, quan les solucions haurien de ser aplicables.