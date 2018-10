L’aplicació de la història clínica compartida, a mig gas

La implementació de la història clínica compartida avança a un ritme molt més lent de l’esperat. El Govern va revelar que de moment només hi tenen accés la meitat dels metges d’atenció primària del país, és a dir, 37 dels 73 metges de capçalera i pediatres que hi ha registrats. Segons la informació que l’Executiu va publicar ahir en el Butlletí del Consell General tot donant resposta a les preguntes dels parlamentaris Víctor Naudi i Rosa Gili, 15 professionals del mateix àmbit es troben en període de formació i la resta estan tramitant els documents necessaris per poder tenir accés a l’eina.



El Govern va recordar que fa mesos que s’està treballant en el projecte d’implementació de la història clínica compartida i que s’ha decidit començar pels metges d’atenció primària però s’acabarà fent extensible a la resta de professionals. Ara bé, un dels principals obstacles, i al qual l’Executiu va atribuir el retard en el seu desenvolupament, és la normativa de la UE relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. De fet, aquest reglament comporta canvis en aquest aspecte, està generant certa polèmica a l’hora d’aplicar-se en el sector sanitari dels països veïns i cada un està definint el seu propi model d’implementació. De moment, «per un principi de prudència», Andorra vol donar-se un temps per veure cap on avancen els països de l’entorn.