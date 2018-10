El màster en Dret: motiu de l’augment d’estudiants

El curs acadèmic 2018-2019 ha experimentat un increment significatiu del nombre d’alumnes, amb un 8,2% més de matrícules i un 26,4% més d’estudiants de nou ingrés respecte l’any anterior. «Part de l’augment s’explica per la incorporació del màster en Dret, que ha portat una tercera part dels nous alumnes, i la resta es pot atribuir a la consolidació, ja que cada vegada ens coneixen més», va destacar el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, ahir en el marc de la inauguració del curs acadèmic. La titulació amb més demanda és el bàtxelor en Administració d’Empreses.

De fet, tant Nicolau com el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, van mostrar-se satisfets d’aquest creixement. Tot i així, la capacitat de la infraestructura es troba cada vegada més al límit. En aquest sentit, el titular d’Educació ja va avançar que «els membres del ministeri estem treballant amb l’equip rector per trobar una solució a mitjà termini», però no va voler revelar cap possible localitat per a aquesta ampliació.

Treball per competències

Tal com es va aprovar abans de l’estiu, a partir d’aquest curs comença a aplicar-se la nova metodologia docent basada en competències. De moment, però, només es veu afectat el bàtxelor en Ciències de l’Educació. «És un canvi substancial perquè s’eliminen les assignatures», va matisar Nicolau.