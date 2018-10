Nomen desmenteix un apropament amb UL-ILM per “manca de pronunciament clar” sobre Europa i l’estructura d’Estat

La cara visible de Candidatura Sobiranista desmenteix que estiguin negociant amb UL-ILM anar junts a les properes eleccions generals. Segons Eusebi Nomen, el que els separa de la formació liderada per Josep Pintat és “la manca de pronunciament clar amb temes fonamentals com la Unió Europea i l’estructura d’Estat del Coprincipat”. Al seu entendre, “és covardia política” dir que “tot es decidirà amb un referèndum”. Evidentment, afegeix, “hi haurà un referèndum però les forces polítiques han de defensar un programa clar amb una ideologia clara”. “Primer cal argumentar i pronunciar-se”, sentencia tot agregant que "Candidatura Sobiranista, per tant, no te cap intenció ni voluntat ni vocació d’entrar a formar part de cap projecte polític de tall clàssic, ates que ja s’ha demostrat i se segueix demostrant que aquesta política a l’antiga, respon sempre a interessos que no son els del poble andorrà".

Nomen reconeix que s'ha reunit amb "molta gent" però deixa clar que Candidatura Sobiranista es presentarà a les eleccions en solitari a menys que totes les forces s’uneixin per formar una “plataforma transversal per salvar l’Estat de Dret que DA ha destrossat”. En aquest cas, apunta, “nosaltres hi serem”.