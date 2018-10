Es canvia amb èxit el collar de seguiment de l'ós Goiat

El Conselh Generau també indica que durant el temps que Goiat ha estat en territori francès, i malgrat la demanda formulada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de Generalitat de Catalunya de fer una operació amb helicòpter com la que s’ha dut a terme a l’Aran, França no ha autoritzat la intervenció. Segons el govern aranès, aquesta qüestió serà tractada en les reunions del Grup Transfronterer de l’ós amb els tècnics francesos.

Des del Conselh Generau d’Aran es valora molt positivament aquesta actuació, que ha de permetre mantenir localitzat l’ós Goiat, a més de conèixer els seus moviments, disposant d'una informació necessària per poder-ne fer l'extracció del medi.

La intervenció, que ja estava prevista, ha tingut lloc a la zona de Naut Aran. Amb l'helicòpter del Cos dels Agents Rurals s'ha pogut efectuar el seguiment visual del plantígrad, la maniobra d’aproximació i el tret amb un rifle anestèsic. Després d’adormir-lo, els tècnics li han pogut extreure mostres i li han canviat el collar, perquè la bateria estava a punt d’esgotar-se. D’aquesta manera, el seguiment GPS de l’animal queda garantit com fins ara. Un cop l'ós s'ha despertat, s'ha comprovat el bon funcionament del nou dispositiu de seguiment. La captura s’ha aconseguit amb la participació d’un equip de 15 persones. És la primera vegada al Pirineu que es realitza una captura d’ós per mitjans aeris.

Tècnics del Cos d’Agents Rurals, del Conselh Generau d’Aran, de Forestal Catalana i del Departament de Territori i Sostenibilitat, han participat aquest dimarts en un dispositiu especial de captura de l’ós Goiat per canviar-li el collar de seguiment GPS, en el marc del projecte Piroslife.

