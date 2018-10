El ‘mapping’ ja torna a estar operatiu

L’afectació va coincidir, a més, en un cap de setmana de màxima afluència turística al país ja que a Espanya el divendres era la festivitat del Pilar. Des de l’àrea de Museus s’ha agraït la comprensió pels pràcticament quatre dies d’inactivitat de les projeccions dels frescos que des que es van estrenar han registrat un èxit constant de públic. Des de Playmodes Studio es va indicar que ja es treballa amb un pla de manteniment per poder donar una resposta més ràpida en cas de repetir-se la situació.

Museus d’Andorra ha informat aquest matí mitjançant les xarxes socials que el videomapatge de l’església de Santa Coloma ja torna a estar operatiu. El servei havia deixat de funcionar divendres com a conseqüència de la fallada del disc dur principal, segons van confirmar a EL PERIÒDIC des de l’empresa d’enginyeria audiovisual Playmodes Studio.

Per Meritxell Prat

