Intervenen 20 plantes de marihuana a Alàs i Cerc

Els agents s'havien assabentat de de la possible existència de la plantació a Alàs i Cerc i, després de dur a terme la investigació, van localitzar l'hivernacle. La Guàrdia Civil atribueix al detingut un delicte contra la salut pública per "cultiu i elaboració de droga". El jove, propietari de la plantació, ha quedat en llibertat després de prestar declaració al Jutjat d'Instrucció de Primera Instància de la Seu d'Urgell.

La intervenció es va produir aquest dimarts cap a la una del migdia. Efectius de l'Oficina d'Anàlisi i Recerca Fiscal (ODAIFI) de la Duana de la Farga de Moles, acompanyats de membres de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Seu d'Urgell, van descobrir i confiscar les plantes, de mida mitjana, juntament amb productes per al cultiu. El material estava dins d'un hivernacle.

