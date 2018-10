Andorra treballa per recuperar-se i aconseguir tornar a puntuar

Andorra va partir dimarts passat una derrota dolora que va simbolitzar molt més que una golejada: Kazakhstan va guanyar per 4 a 0 en un partit en el qual es va constatar la superioritat local després de l’empat a l’Estadi Nacional i també ho va fer per 3 a 0 a Tbilissi contra Geòrgia. Aquest resultat, que recorda a una selecció del Principat de temps anteriors, es va deure a molts factors, un d’ells, no ens enganyem, va ser que els de Koldo Álvarez es van afrontar com a visitants (un aspecte que castiga molt) a dues de les seleccions més fortes del grup D de la Lliga de les Nacions. De fet, just en aquest darrer partit es va poder veure a la selecció andorrana créixer ofensivament per moments, però, malauradament, les bandes van castigar un munt als tricolor. Una centrada es convertia un infern.



Segons Marc Pujol, que tornava a la doble convocatòria un any després a causa d’una lesió, és «una derrota dura, sobre si s’encaixen quatre gols». «És el millor equip pel que fa a qualitat i velocitat i la nostra sensació és que vam estar ben col·locats tot i tenir alguna errada puntual que ells van aprofitar per anotar», indicava.



Així mateix, va voler destacar que els resultats de la selecció s’expliquen per dos factors: «Un és el treball que podem fer nosaltres i l’altre, és l’encert dels rivals». «El nostre treball és bastant similar sempre, però és cert que potser hem estat per sota en els darrers partits, la pilota corria moltíssim, són jugadors molt tècnics, àgils, ràpids i ens costava molt anar d’una banda a l’altra», reiterava. En aquest aspecte, es va comprometre a «no repetir els errors contra equips i camps així» i va reconèixer que hi ha certs aspectes a millorar.



Per tant, els dos partits a l’Estadi Nacional del mes de novembre contra Geòrgia i Letònia serviran no només per tancar aquesta fase de grups, si no per oblidar dos partits en una setmana en la qual s’han encaixat set gols.



«Al final, a tots els partits de casa sabem que hi ha aquest puntet a favor pel nostre camp que no afavoreix una circulació ràpida de la pilota, intentarem solucionar petits errors per tornar a tenir bones sensacions i bons resultats», sentenciava. «Veníem d’un any sense perdre, un resultats molt bons als quals no estàvem acostumats i ens hem de quedar en el que estem fent, no en què ha passat i els gols que hem rebut, som Andorra, tornarem a entrenar i a vèncer», puntualitava.

un regal

Per altra banda, després d’un any de lesió, Marc Pujol va considerar que la convocatòria pel primer partit «va ser un regal», sobretot amb els moments durs que va passar, el fet de poder jugar, «va ser un premi, la cirereta al pastís».



Parlant de debuts, també es va poder gaudir del de Marc Ferré, que s’estrenava en partit oficial amb la selecció absoluta. «Personalment ha estat molt gratificant, sobretot en un moment en el qual la selecció està en ple creixement, poder entrar i formar part d’aquest equip és un gran orgull», expressava emocionat.



No obstant això, també va voler destacar que l’equip es troba «fotut», «fet que es produeix després de qualsevol derrota, i a més amb un marcador així». Ara, «no hem d’oblidar el nostre ADN i pel que treballem, tindrem opcions de competir si apliquem la feina feta, hem de creure en nosaltres mateixos», assenyalava. «Sempre hem treballat, sigui el resultat que sigui, totes les derrotes saben greu, sobretot si tenim en compte la feina. La ratxa no era normal, però ens trobàvem amb unes sensacions que si seguíem així, podríem competir més i més», va concloure el jugador internacional.