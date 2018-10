Encamp inaugura el segon tram remodelat del passeig de Mojácar

La remodelació total del passeig de Mojácar ha fet un pas més. El comú d'Encamp ha inaugurat aquest dimecres al matí un nou tram del rebatejat passeig com a Itinerari Cultural dels Nuclis Tradicionals d'Encamp que pretén unir les Bons, el Tremat, Encamp i la Mosquera. El nou sector estrenat uneix el pont de les Bons amb el del 14 de març i s'uneix al que ja es va inaugurar el novembre de l'any passat que va des del pont de les Escoles fins al carrer del Pas de la Casa.



Segons ha explicat el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, el nou tram inaugurat ha estat el més complex de realitzar perquè hi ha hagut crescudes importants del riu i també per l'eliminació de totes les escales que hi havia anteriorment, fet que ha provocat que s'allargués gairebé dos mesos el termini final de les obres arribant a l'any d'execució. L'objectiu d'aquesta fase era fer el passeig totalment accessible per a tothom i per això s'han eliminat tots aquells elements que ho impedien. "La gent, a part de gaudir del nou passeig, ha de poder descobrir els petits entorns que tenim dins dels nuclis tradicionals", ha explicat el cònsol. La intenció és que un cop finalitzada tota la remodelació al llarg del recorregut s'instal·laran diverses plaques i punts informatius per indicar aquells ítems culturals rellevants.



Aquest segon tram, que correspon a la fase I del projecte total de remodelació del passeig de Mojácar, ha tingut un cost de gairebé 900 mil euros. Amb el tram que queda per habilitar, que va des del pont del 14 de març fins al de les Escoles, és a dir totalment al mig entre els dos trams ara inaugurats, s'hauran invertit prop de dos milions d'euros per remodelar tot el passeig de Mojácar. Per aquesta última part que queda per arreglar, Torres ja ha indicat que ja s'han adjudicat els treballs i els operaris ja han començat a treballar. Es preveu que es pugui inaugurar el tram que falta, i per tant, tot el passeig acabat entre el setembre i octubre de l'any que ve.