El SAAS busca un traumatòleg per cobrir la baixa de Muñoz

La marxa del fins ara cap de traumatologia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Josep Maria Muñoz, prevista per a principis del mes de novembre, ha obligat al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) a convocar un edicte per contractar un nou professional. Ho ha fet via el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), en un edicte publicat aquest dimecres.

Muñoz va anunciar que renunciava a seguir exercint a l'hospital després que se li comuniqués que ja no exerciria les tasques de direcció. Li tocava renovar el seu contracte. Fonts del SAAS han explicat que ara la manera de decidir qui dirigeix el departament ha variat. Un cop s'incorpori aquest nou traumatòleg es procedirà via concurs a decidir qui n'assumeix la direcció.

Per poder accedir a la plaça de traumatòleg cal tenir el títol de metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia via MIR, Diplome d'Études Spécialisées o equivalent, acreditar experiència i parlar català. Preferentment, ha de ser de nacionalitat andorrana.

El contracte ofert és a jornada completa, de 1.776 hores l'any per un sou brut de 53.473 euros.

D'altra banda, fonts del SAAS han confirmat que aquesta nova plaça no té res a veure amb la marxa d'un altre traumatòleg de l'equip, José Ignacio Torrero. Aquest deixarà la plantilla a principis d'any, i per tant encara "hi ha marge" per valorar com cobrir la seva plaça, han informat a l'ANA.