Llovera descarta participar a la pròxima edició del Ral·li Dakar

La pròxima edició del Ral·li Dakar tampoc comptarà amb Albert Llovera. Tenia sobre la taula vàries alternatives, però finalment cap d’aquestes fructifica i el pilot andorrà centra els esforços en tancar un programa de cara a l’any vinent, valorant diverses possibilitats en especialitats molt diferents.

«Hem esgotat al màxim el termini per descartar el Dakar, a causa de l’interès d’un espònsor important en el raid americà»

El pròxim mes de gener es disputa una nova edició del raid més mediàtic del planeta. Llovera ha estat treballant els últims mesos en diferents projectes de cara a ser-hi present i competir en territori peruà, sobretot després de les últimes bones experiències a la prova. Les opcions eren reals per tornar a sumar una edició més, però finalment no s’han pogut tancar, i per segon any no hi serà present. «Els dos projectes que tenia sobre la taula eren, podríem dir que són, molt atractius. Tornar a pilotar un camió de l’equip Bonver Dakar Project ha estat durant tot l’any en la meva ment», assenyala Llovera, però «no obstant això, la cita de Lohéac de l’RX2 em va donar la possibilitat de visitar les instal·lacions del que va ser el meu equip en les meves primeres participacions a Amèrica del Sud. El seu nou buggy té molt bona pinta». Per intentar ser-hi «hem esgotat al màxim el termini per descartar el Dakar, a causa de l’interès d’un espònsor important en el raid americà. En fi, seguirem treballant en altres direccions».

Campionats diferents

Aquesta temporada, com la passada, Llovera competeix al Mundial de Rallycross2. La continuïtat al campionat és una de les possibilitats amb les que treballa de cara al 2019. «És una opció que intentaríem millorar per ser més competitius en un mundial que cada dia té més adeptes», assegura, tot i que compta amb un ventall de possibilitats en diferents especialitats, totes elles ben diferenciades. El Rallycroos «no és l’única opció. Fa un parell de setmanes vaig estar al Circuit del Jarama parlant amb un equip alemany que disputa el Campionat d’Europa de camions. Estan interessats que pugui pilotar un dels seus camions», i a aquesta possibilitat se li suma una tercera via, que és la de «tornar al Campionat d’Espanya de Tot Terreny, aquesta vegada, al volant d’un side by side, en concret de l’equip de Yamaha Espanya». Són diferents projectes els que se li presenten al davant i «de moment no hi ha res concretat, seguirem treballant per completar un pressupost, sense descartar cap possibilitat».

Llovera continuarà realitzant trobades i negociacions per tancar un calendari. Físicament es troba a punt per seguir competint. La setmana passada va realitzar una visita mèdica i «em va dir que podia fer el que volgués. La mà dreta no està al 100%, recuperada de l’operació de l’any passat, però el seu estat és satisfactori».