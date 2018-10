Olm, convocada per jugar amb la selecció francesa

Una andorrana jugarà amb la selecció de França de rugbi XIII. Nàdia Olm ha estat convocada per disputar dos amistosos amb el conjunt gal, després d’haver superat una sèrie de preseleccions fins a guanyar-se el lloc per formar part del conjunt gal, que s’enfrontarà a Anglaterra i Itàlia.

El camí d’Olm fins a ser una de les escollides del combinat gal ha estat superar vàries fases. La primera va ser d’una grup d’una cinquantena de jugadores, distribuïdes en est o oest. Va superar la primera estada amb la meitat d’aquestes noies, formant-se dos conjunts de 18. Posteriorment es van enfrontar els dos equips i el tall es va quedar amb 28. En un stage de dos dies van quedar les 21 que finalment han estat seleccionades per disputar els dos partits amistosos, que es disputaran a Carcassona. El primer serà el 27 d’octubre contra Anglaterra, i el segon el 10 de novembre davant Itàlia. L’objectiu de la federació francesa és preparar el combinat de cara a la Copa del Món que es disputarà el 2021 a Anglaterra.

Olm: «Per a un esportista jugar amb una selecció com aquesta és tot un somni. No m’ho hagués imaginat mai»

«Per a un esportista jugar amb una selecció com aquesta és tot un somni. No m’ho hagués imaginat mai», assegura Olm, que pot jugar amb el conjunt gal perquè té els avis d’aquest país. Una vegada hi és, la intenció és no perdre el lloc: «L’objectiu és estar el 2021, sabent que en qualsevol moment pots saltar. Treballaré per ser-hi, perquè ningú regala res i s’ha de ser constant». Olm, de 26 anys, ha provat totes les modalitats del rugbi, des dels sevens al XV, passant també pel XIII. Aquesta darrera modalitat, respecte a la resta, «el reglament és diferent i hi ha moltes variacions. El joc és més ràpid, amb una intensitat en físic semblant al seven».

Baixes en els isards

Andorra juga dissabte a Ljubljana contra Eslovènia amb la baixa de bona part dels jugadors que juguen fora del país amb els seus clubs, ja que no és una finestra internacional. Els joves tornaran a tenir un paper destacat. Es produeixen els debuts d’Stefano Berti, Pau Gallardo, Alex Ridgwai i Nil Tomé. La resta de la convocatòria la conformen Peter Ambor, Adrià Calvó, Roger Canturri, Joan Castellon, Victor Chillon, Sandro Consuegra, Lluc Cunill, Eduard Estevenet, Jordi Fidalgo, Hugo Hernàndez, Edisher Jamrulidze, David Kirikaishvili, Tiago Macedo, Gerard Menardia, Ricardo Quintino, Francesc Rubia, Marc Saura, Marc Torrent i Stefano Tossati.

«Confiem amb els joves», indica un dels seleccionadors, Josep Magallon, que confia què «aprofitin aquesta oportunitat», pensant de cara a futur i en la participació que estan tenint en els últims partits. L’altre tècnic dels isards, Peter Lucas, assenyala que Eslovènia «utilitza molt la força» en els seus partits, i per superar-ho el plantejament és jugar «com un conjunt i no individualment». Per a Magallon, l’equip balcànic «és el rival a batre d’aquest grup».